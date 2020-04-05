【無公德心】大叔將用過紙巾棄置擋風玻璃　車主：疫情下相當憤怒

▲ 男子隨手將用過紙巾棄置在擋風玻璃。

新冠肺炎疫情仍未受控，每個市民要做好防疫措施。黃大仙慈雲山一名中年男子，日前行過停車場時，隨手將一張用過的紙巾，棄置在一輛私家車的擋風玻璃上，豈料缺德行為卻被私家車的車Cam全程拍下。車主向停車場投訴並打算報警，涉事男子得悉後致電道歉，車主最後表示不再追究。

男子隨手棄置紙巾的影片，被上傳到facebook群組「慈雲山資訊交流」，引發網民熱議。從片斷上可見，一名身穿藍色外套的中年男子，將一張紙巾棄置在私家車的擋風玻璃上，然後轉身離開。發帖者則表示，

咋晚9時30分，比我的車cam影到，將污糟嘅紙巾放喺我擋風玻璃上，今時今日疫情之下感覺得相當憤怒！

帖子引起街坊網民的熱議，有人質疑「今時今日做呢種行為，究竟是甚麼心態？」車主本來打算將車cam拍下的片斷交給警方刑事追究，結果涉事男子獲悉後致電道歉，車主最後表示不再追究。

頭先我叫車場阿姐畀電話嗰個車主，我將段片交給警方作刑事追究 ，他立刻打電話嚟say sorry。

疫情仍未受控，用過的口罩、紙巾必須包好才棄置在垃圾桶，以免造成病毒傳播。根據港大公共衛生學院的團隊測試新冠病毒在不同物料上的存活時間，最新研究結果發現病毒能在紙巾上停留3小時，在外科口罩外層可存活7日。

責任編輯：王俊賢