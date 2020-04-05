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【背妻偷食】戴志偉疑出軌搭上年青女同事　不忿被追訪沒戴口罩狂鬧傳媒

娛樂 14:30 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

戴志偉日前被揭出軌。

59歲戴志偉雖已由幕前轉任保險業，但TVB一代「御用奸人」深入民心，依然為觀眾記得。戴志偉結婚多年，並育有2子，但日前有傳媒踢爆戴志偉背妻偷食年輕女同事Candy，夫妻婚姻亮紅燈，今日戴志偉被傳媒追訪，更一度不滿向記者發難。

戴志偉2011年離巢TVB並轉職保險業，現已升至分區高級經理。日前有報導指戴志偉跟同公司同事Candy來往甚密，女方於2016年才入職，戴志偉與Candy早前更被撞破一同到沙灘漫步，表現甜蜜，非常投入至戀情當中。

有指戴志偉都很識做，當夠鐘回家時，便會自動離去返回老婆身邊，可謂盡享齊人之福。

59歲戴志偉被爆背妻偷食　與年輕保險女同事牽手漫步沙灘

戴志偉（右）近年已轉戰保險業。（東星圖片）

戴志偉被揭背妻出軌後，未有回應事件，今日有不少傳媒在戴志偉馬鞍山寓所等候，約早上11點半，戴志偉駕車外出時，發現多間傳媒追訪，他遂將車駕至附近避車處時，下車時顯得情緒激動，更向記者講粗言。

傳媒發現戴志偉在疫情下沒帶上口罩，同時張口向多位記者責罵，又指要報謷，投訴被滋擾私隱。

他拒絕受訪，同時又拿出手機拍攝傳媒，指責戴上口罩的在場記者，戴志偉稱自己光明正大，不需戴口罩，反指媒體不敢以真面目示人。

被指是第三者Candy已把社交平台帳號轉為私人。（取自facebook）

戴志偉後來更截停其中一架採訪車，雙方擾攘半小時，警方約於中午到達，登記雙方個人資料，約20分鐘後，戴志偉才駕車離開現場。

戴志偉在擾攘中未有回應婚外情，而有指是第三者的同事Candy，其社交帳戶已變成非公開，對戀情一事都非常口密。

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被封「御用奸人」

現年59歲的戴志偉早於80年代便投身演藝界，1981年於藝員訓練班畢業，同期還有劉德華及梁家輝等。初期，他最廣為人知的角色有《射鵰英雄傳》的拖雷及《新紥師兄》中的反派角色張家明。

此後，他便以飾演反派角色成名，是TVB的「御用奸人」，令觀眾對戴志偉留下不良印象。至後期才稍變戲路，飾演正派角色或喜劇式小人物。

戴志偉的告別作是《天與地》。（《天與地》截圖）

至2011年，戴志偉離開服務30年的TVB，當時的他因被指不夠騷及要減騷，令他感不被尊重。加上，其實他在離開前已轉職做保險，並晉升至分區高級經理，留下TVB只為過戲癮，所以在事件發生後便決定離開，告別作為劇集《天與地》。

離開TVB後，戴志偉間中都會為港台拍節目。

撰文 : TOPick柴犬出動

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