【自私鄰居】鄰居口罩掛出窗外晾曬　兩孩媽憂病毒吹入屋反被嗆：你驚咪閂窗

▲ 有港媽擔心鄰居曬口罩會把病毒吹入屋。

疫情期間，市民的防疫意識加強，出門戴口罩，在家居也特別注意清潔和衛生。然而，近日有一名居於深水埗的港媽，就發現對面鄰居把兩個口罩掛出來曬太陽，憂心病毒會吹入屋，影響家中兩名年幼孩子。

有港媽在facebook群組「香港突發事故報料區」上載影片，她表示，自己育有兩名分別2歲3個月及1歲的兒子，近月受疫情影響，不敢帶孩子外出，但在家中要保持空氣流動，必須要開窗。

不過，港媽發現，其住所對面屋的住戶，不時把口罩掛出窗外曬，之前掛1個，昨日（4日）更掛出2個口罩，兩個住所窗戶僅距離1米。

街都唔敢出，比你咁攪法，真係好嬲，可以點做？

她早前已到對方住所，請對方把口罩收起，對方答允後卻沒有行動。後來她隔著窗要求對方收起口罩，對方竟說「你驚咪閂窗」，甚至威脅要報警。

▲ 鄰居把口罩掛出窗外，令港媽非常憂心。（影片截圖）

病毒可於口罩表面存活7日

香港大學公共衞生學院近日就新冠病毒在不同物料可存活時間進行研究，，發現新冠病毒可於外科口罩表層存活時間多達7日。港大病毒學講座教授裴偉士提醒，市民戴口罩時，盡量不要觸碰口罩表層，否則如雙手受到病毒污染，再接觸眼等部位，便有機會把病毒帶到體內。

急症科專科醫生馮顯達早前接受TOPick訪問時指，不當處理用過的口罩或會增加病毒傳播的機會。以下為脫下和處理口罩的正確步驟：

如情況容許，脫下口罩前先清潔雙手;

不要接觸口罩外面;

脫下時手只拿着口罩耳圈或綁帶部分;

若是耳圈口罩，應輕力同時拉起耳圈再除下；若是綁帶口罩，則先解下面的綁帶，再解上面綁帶，再除下口罩;

把脫下的口罩内面往外摺（即口罩外面會向内);

如可以，把口罩放進膠袋或紙袋内;

把口罩掉入有蓋垃圾桶;

清潔雙手

馮醫生提醒，處理口罩過程中，要特別小心不要接觸到口罩表面，尤其是手部動作不太靈活的長者。他又指，若用過口罩處理不當，或會感染自己或他人。

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責任編輯：林愛娜