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【新冠肺炎】限聚令至今口頭勸喻逾880次　並向食肆發1196次提示多涉桌距未合規定等

社會 14:37 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

外傭於疫情下繼續聚會，食衞局局長陳肇始提醒市民，應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情未止，港府上周要求酒吧或酒館等處所停業14日，並要求食肆桌子間最少有1.5米距離、食客飲食外須一直佩戴口罩等。食衞局局長陳肇始指，食環署至前日已巡查食肆近1.8萬次，發出1196次提示，多屬未為進入餐飲業務處所顧客量度體溫、餐桌間距離不符規定，而警方亦725宗違反相關指示報告，發出128次口頭勸喻。

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食衞局局長陳肇始發表網誌提及，因應本港出現不少聚集群組個案，港府上周起先後刊憲，包括限制聚集人數不多於4人、要求食肆桌子間最少有1.5米距離、食客飲食外須一直佩戴口罩等，亦要求酒吧或酒館等處，及處所內卡拉OK》麻將天九活動必須暫停等。

陳肇始稱，就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，至4月4日凌晨零時，警方共處理571宗違反相關指示報告，作出48次口頭勸喻。衞生署、食環署、康文署、房屋署及漁護署亦分別巡查其負責處所範圍內的公眾地方，合共7060次，作出約共834次口頭勸喻。

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她稱，餐飲業務及表列處所各項指示的執行情況大致理想，食環署截至4月4日凌晨零時，共巡查17980次，作出約1196次提示，屬勸喻性質包括即時更正，大多涉未為顧客量度體溫、餐桌間距離未符規定；而警方共處理725宗違反相關指示的相關報告，發出128次口頭勸喻。

就酒吧及酒館停業的最新指示，警方及食環署於指示生效首晚截至4月4日早上並視察531間酒吧、酒館及食肆的酒吧區，發出57次口頭勸喻。民政事務總署亦巡查20個會址內的酒吧範圍，及發出兩次口頭勸喻。

另外，警方共巡查63次卡拉OK場所、夜店及戲院，發出3次口頭勸喻；及與民政事務總署聯合巡查麻雀天九耍樂處所共33次，並無發現任何違規情況。至於美容院、會址及按摩院處所，執法部門共巡查501次，並無發現任何違規情況。

陳肇始再次提醒市民，應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，並盡量與他人保持適當的社交距離；港府會繼續因應疫情的發展，時刻檢討相關措施的成效，適時作出調節。

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責任編輯：陳正怡

陳肇始 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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