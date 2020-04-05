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柴灣杏花邨男子高處墮下送院死亡　警方調查後列自殺

社會 14:39 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

男子墮樓時壓毀天井一組鐵架。(黃傑偉攝)

柴灣盛泰道100號杏花邨35座有人從高處墮下，今日(5日)早上近6時半左右，保安員發現天井位置有人墮下，於是報警；警方到場將傷者送往東區醫院搶救後，惜最終不治。

墮樓男子家住杏花邨35座。(黃傑偉攝)

經調查，死者69歲姓楊，為居住上址位客，懷疑他由單位墮下，並壓毀天井一組鐵架，現場沒有檢獲遺書，初步相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。警方列作自殺案處理。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會 / 2389 2222 / touch@sbhk.org.hk / 24小時 / 廣東話

撒瑪利亞會24小時多語服務 / 2896 0000 / jo@samaritans.org.hk / 24小時 / 廣東話

生命熱線 / 2382 0000 / admin@sps.org.hk / 24小時 / 廣東話

向晴熱線 / 18288 / fcsc@cfcsc.org.hk / 24小時 / 廣東話

利民會「即時通」熱線 35122626 (24小時真人接聽)

東 華三院芷若園 / 18281 / ceasecrisis@tungwahcsd.org / 24小時/ 廣東話﹑英語及普通話

協青社青少年服務熱線 / 90881023 / yoenquiry@yo.org.hk / 24小時 / 廣東話

社會福利署熱線 / 2343 2255 / swdenq@swd.gov.hk / 一至五：09:00時至17:00﹑六：09:00-12:00﹑其餘時段：可選擇按「0」 字，將電話轉駁到東華三院熱線及外展服務隊，與當值社工聯絡）

醫管局精神健康專線 / 2466 7350 / - / 24小時 / 廣東話

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk (Website) / 91 012 012 (只限SMS) / hkopenup (WeChat / Facebook Page / Instagram) / info@openup.hk /24小時/  中文(廣東話、普通話)、英文

資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：黃傑偉、廖傑堯

東區醫院 杏花邨 自殺

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