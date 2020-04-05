【新冠肺炎】民主黨接逾100宗口罩騙案涉款至少4.7萬元　苦主退款無期

▲ 民主黨收到超過100宗懷疑口罩騙案求助。（圖片由民主黨提供）

新冠肺炎疫情持續，口罩需求站高企。民主黨接獲逾100宗懷疑口罩騙案求助，有苦主透過社交媒體一個專頁訂購口罩後，懷疑受騙，損失金額介乎180至1,800元不等，涉款至少4.7萬元。

民主黨指，懷疑被騙的若主今年1月下旬在Facebook一個專頁訂購口罩，該專頁卻不斷以「被廠商加價」、「無貨」及「禁止出口」等理由，一直沒有向苦主提供口罩，並聲稱會在3月內向所有已付款的苦主退款，要求他們填寫表格，惟苦主截至3月底仍未收到任何退款，懷疑受騙，遂向海關舉報，案件轉介至警方跟進。

民主黨深水埗區議員、消費者權益政策副發言人袁海文今日（5日）上午聯同多名苦主，到灣仔警察總部請願及報案，他估計苦主可能超過1,000人，受騙金額數以十萬元計。他指，涉事的專頁目前仍如常運作及招攬生意，促警方應盡快調查及嚴正執法。

▲ 民主黨消費者權益政策副發言人袁海文（左）向警方遞交請願信。（圖片由民主黨提供）

協助苦主的黃大仙區議員、執業律師沈運華提醒，近日涉及網上購買口罩的投訴數量高企，大多涉及付款後未能獲取口罩，就算警方對案件作出刑事調查，也不代表苦主必定能在民事上成功追討賠償。雖然以電子方式購物十分方便，但市民應注意賣家的商譽，如非必要，避免與從未交易過的賣家進行大額交易，以減低交易風險。

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記者：陳曉瑩