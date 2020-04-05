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【齊心抗疫】姜濤Ian呼籲留守家中　Mirror翻唱at 17金曲為醫護發Sing

娛樂 15:12 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Mirror十二子齊聲合唱抗疫。（MV截圖）

新冠肺炎肆虐全球，各國紛紛呼籲民眾留守家中，鼓勵Home office、避免飯聚感染之餘，同時更是幫助守護前線醫護的最好方法。Mirror 12子為響應呼籲，昨晚於網上發放合唱歌《The Best Is Yet To Come》，齊齊用歌聲為守護前線醫護而發Sing！

自疫情爆後，Mirror不少工作因疫情而取消，連原本4月推出的合唱歌，最後亦延後推出，12子大多數時間都會留守家中，以確保個人身體健康，減低醫護人員的負擔。

他們了解到前線醫護人員這段時間面對前所未有的壓力，所以便自發各自在不同地方，以手機錄唱了at17金曲《The Best Is Yet To Come》，再剪輯成為MV，於社交網站內發佈，呼籲樂迷與他們一樣，多留守在家中，以行動守護前線醫護。

姜濤跟幾位兄弟安守家中。（影片截圖）

過去Mirror成員經常會翻唱別人作品，但今次卻是12人首度攜手，縱使疫情令眾人分開拍攝，但由籌備到製作完成只用了短短不足24小時，這份兄弟齊心做事的幹勁，也令MV別具意義。

而今次揀選了《The Best Is Yet To Come》翻唱，全因歌曲歌詞很能代表現在每個人的心情之餘，富有正能量的字句也有治癒心靈的療效。

在MV中隊長Lokman及其他成員包括姜濤、Ian、Anson Lo及AK亦發表了感想。

他們分別說：「由於最近疫情關係，如果大家沒甚麼事，盡量留在屋企，不要出門口！亦都想多謝醫護人員付出，你們冒著很大風險，就是為了保護我們。Stay home for our community and stay home for everyone，希望疫情快些好轉！我們一齊努力，捱過這一段疫情。最後祝大家身體健康，所有事都會更加好！為醫護人員加油！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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