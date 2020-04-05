【口罩供應】BFE+PFE達95%以上　Pasión本周以兩大途徑開售口罩

▲ 「Pasión」的口罩本周開售，將以兩大渠道發售。

新冠肺炎疫情持續，專家估計市民需戴口罩至年底，本港亦陸續有新的港產口罩品牌成立。當中，明輝國際控股有限公司旗下品牌「Pasión」最近亦於本港設廠，其生產的口罩預計將於本周起透過兩大銷售途徑發售，預料每盒售價不超過120元。

原本主要生產消毒及個人護理用品的Pasión，本周亦將開售口罩。對於有消費者聲稱透過未經授權渠道預付購買Pasión口罩，但沒有收到任何貨品，Pasión發聲明指，只會透過指定零售商及網上平台HKTVmall發售口罩。除上述渠道外，Pasión並沒有授權予其他渠道售賣或預訂口罩。

口罩價格方面，每盒50個裝的Pasión口罩，定價將不超過$120。有關口罩規格如下：

口罩為三層不織布口罩，內外層採用PP無紡布，中層則是N95過濾層

口罩已通過SGS測試，其微小顆粒過濾率(PFE)及細菌過濾率(BFE)至少達95%

成人尺寸：17.5cm x 9.5cm

獨立包裝

據明輝國際控股副總裁及執行董事程俊華早前受訪表示，廠房位於屯門工業區的無塵潔淨車間，有一條生產線，可日產4至5萬個口罩，計劃一個月後再增加一條生產線，口罩材料來自內地，暫時供應穩定，預計足夠生產到5至6月，首批有2000盒作零售，另派發2000套給有需要人士，此後會繼續因應市場需求生產口罩。而疫情過後，所生產的口罩將售予母公司之酒店及企業客戶。

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責任編輯:羅嘉欣