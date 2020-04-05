【共度時艱】項目經理力勸老闆減薪不裁員　打工仔感激：遇到個好上司

▲ 本港陸續有企業裁員節流。

新冠肺炎全球大流行，旅遊業、服務業及餐飲業等大受影響，本港陸續有公司裁員節流。任職工程公司的打工仔陳生，公司自農曆新年後暫未接到新工程，全公司處於停業狀態，其跟隨的項目經理原本收到老闆要求上交裁員名單，他原本打定輸數，但項目經理力勸老闆暫時不要裁員，並提出全部門減薪建議，最終獲老闆接納，全組上下保住「飯碗」，他坦言「我啊頭真係個好人！」

今年20多歲的陳生，任職一間私人工程公司，公司主要承接餐廳裝修項目，公司有30多人。陳生表示，他原本任職銷售員，後來報讀建造業文憑後入行，

我初入行，經驗少，好彩遇到依家嘅PM（編按：項目經理），肯花心機去教我，雖然有時都鬧我，但我知他都係為我好。

陳生表示，公司去年的工程一個接一個，部門最忙碌的時候更同時承接兩間餐廳的裝修，為了趕「交場」期限，全組人甚至試過4個月輪流24小時上班，項目經理為了激勵大家，不時強調年底會盡力爭取多點花紅，更會不時自費請下屬吃飯，建立團隊合作的精神。

阿頭經驗豐富，又幫公司賺多錢，深得老細器重，他講到做到，大家年底嘅花紅都好滿意！

去年承接下來的工程陸續交貨後，雖然公司先後都投標了幾個工程，但至今仍未中標。「公司3條team依家都未有工程開，公司之前已經叫大家清曬D補假、年假等，但清曬後都仍然未接到工程，全部人都等工開。」

陳生所在的部門有4個人，項目經理早前曾在飯席上提及老闆暗示他要交裁員名單，「我們條team4個人，阿頭是公司重臣，其他兩個都做咗幾年，我係最新加入，而且我未結婚生仔，家庭負擔最輕是我，我都預咗阿頭會交我喇！」

令人意外的是，他最後沒有收到「大信封」，但全組人都一齊減薪，齊齊保住個飯碗。陳姓表示，

阿頭話呢個時勢邊個無咗份工都唔好，他說服老細先集體減薪，頂住先，依家希望早前投標的項目能夠成功中標，只要有工開，老細應該暫時唔會再裁員。

不過，陳生都坦言，公司不裁員只是暫時計劃，如果繼續再沒有工程，相信裁員都是事在必行，「至少我遇到個好上司，都是轉行的收穫！」

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責任編輯：王俊賢