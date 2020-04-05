【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄

▲ 娛樂圈不少男星都曾涉婚外情。

59歲戴志偉被傳媒踢爆背妻偷食年輕女同事Candy，夫妻婚姻亮紅燈，今日戴志偉被傳媒追訪，更一度不滿向記者發難。演藝圈誘惑不少，以往不少男星都曾因出軌，背叛伴侶，因此影響星途。另一方面，也有男星婚外情後，就獲另一半的原諒。

戴志偉2011年離巢TVB並轉職險業，現已升至分區高級經理。日前有報導指戴志偉跟同公司同事Candy來往甚密，更被撞破一同到沙灘漫步，表現甜蜜，非常投入戀情。

▲ 戴志偉被揭背妻出軌。（取自微博）

59歲戴志偉被爆背妻偷食：https://bit.ly/2JHFe5D

而戴志偉被指每次幽會後，都會自動回去太太身邊，可謂盡享齊人之福。

不過，被揭偷食後，戴志偉未有回應，跟太太的關係以至事業會否受影響，要留待當事人解釋。

許志安被Sammi原諒

近年最轟動的「偷食事件」，自是去年爆出許志安跟黃心穎，各自瞞著另一半鄭秀文和馬國明，秘密撻著，後來黃心穎跟馬國明分手，避走美國，去年底返港密謀復出。

許志安當日被揭出軌，開記招灑淚道歉，後來獲太太鄭秀文原諒，關係不變，但安仔至今復出無期。

▲ 許志安出軌後聲淚俱下道歉。（經濟日報圖片）

周永恆出軌兼打前妻

35歲周永恒，曾多度捲入醜聞，2004年曽因藏毒罪成被判十八個月感化令，2014年周永恒又被揭出軌，跟公司拍檔劉依靜譜婚外情，導致婚姻破裂，育有兩女的趙頌茹決定離婚。

趙頌茹向外披露，曾遭周永恒虐打，後來報警，周永恒被判自簽擔保三千元，守行為十八個月。

周永恆其後再婚，但演藝事業已告結束。

▲ 周永恒多度犯事。（經濟日報圖片）

張致恆一腳踏五船

Boy'z成員張致恆（Steven）去年宣布粉絲雯雯結婚，並已誕兒子「天寶」可是其後爆出一腳踏至少五船，多位「受害者」現身爆料。

Steven被揭一向有「偷食習慣」，入行以來緋聞女友無數，每次都因出軌而分手，Steven更曾向傳媒哭訴疑有「性上癮」問題。

不過，Steven最後亦獲現任太太原諒，雖然歌唱事業受影響，他下決心自力更生養活妻兒。

張致恆曾被揭偷食洗底做顧家男：https://bit.ly/39J1TZR

▲ Steven多度出軌仍獲太太原諒。（取自IG）

彭順公然拖小三

導演彭順14年曾背著太太李心潔，公然跟嫩模Liddy拖手親吻，婚姻亮危機，後獲李心潔原諒，二人至今依然恩愛。

▲ 彭順跟李心潔已雨過天晴。（取自微博）

魏駿傑跟嫩妻離婚

魏駿傑1998年與滕麗名拍《陀槍師姐》戀上，幾近談婚論嫁，可是2007年，魏駿傑搭比自己年輕廿載的重慶女子張利華，跟滕麗名正式分手。之後魏火速跟張利華結婚生女。

▲ 魏駿傑跟太太張利華已默認離婚。（取自微博）

魏駿傑嫩妻出軌中年失婚，詳細請看：http://bit.ly/32pu2mG

可是，張利華婚後常有緋聞，去年更有指張利華已跟魏駿傑分居，搬到新歡家中，魏駿傑對此不否認，並表示會獨自照顧女兒。

李潤庭偷食事業盡毀

《東張西望》主持李潤庭與空姐太太Crystal Wong於2011年結婚，予人老公的形象李潤庭，16年時卻被爆趁太太出埠時，與小三在赤柱街頭親熱，更被揭在結婚五周年紀念翌日就帶小三回家！

▲ 李潤庭一度有好男人形象。（取自facebook）

李潤庭後來公開認錯，惜挽回不到事業，在圈中已銷聲匿跡。