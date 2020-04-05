【新冠肺炎】酒吧樂隊群組再增至少3人確診　其中一人為灣仔DUSK till DAWN職員

▲ 一名灣仔DUSK till DAWN職員今日確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情未見平息，本港今日（5日）新增28宗病例，當中包括至少3人涉及酒吧樂隊群組。

【新冠肺炎】本港今新增28人確診感染 當中23人曾外遊

第864宗一名40歲男子，他是灣仔DUSK till DAWN的職員，無外遊紀錄，他於3月31日到檢疫中心，沒有病徵，至4月3日其樣本對病毒呈陽性，現留醫伊利沙伯醫院。

第877宗涉及一名39歲男子，他是第360宗確診者的丈夫，無外遊紀錄，沒有病徵，在檢疫中心抽取樣本後，其樣本呈陽性，現留醫聯合醫院。第360宗涉及一名30歲女子，她是「Insomnia」酒吧侍應，發病日為3月22日，至3月24日確診。

第884宗的患者是第635宗一名40歲女性的密切接觸者，在等待到檢疫中心時確診。該名40歲女確診者是灣仔Dusk Till Dawn酒吧的職員，她於3月26日發病，至3月29日確診。

另外，早前曾與第462宗一名屬於酒吧及樂隊群組的34歲女確診者，於3月22日接觸過的40日大男嬰母親今日亦確診。

【新冠肺炎】40日大男嬰母親確診 再次檢測呈陽性反應

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，酒吧群組已出現第二或第三代傳播，惟今日2宗均是從檢疫中心檢測到對病毒呈陽性，其病毒是否有傳播性則未能確定。

責任編輯：郭詩詩