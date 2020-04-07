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九巴車長離世遺年邁父母站頭籌募帛金簿被盜　工會讉責缺德報警求助　

社會 12:31 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

九巴車長離世遺年邁父母站頭籌募帛金簿被盜。

大埔中心巴士站上周四（2日）失去為姓李巴士車長籌募帛金簿；4月5日是勸籲小偷交還最後限期，但仍未見，負責募捐帛金的香港專營巴士僱員總工會表示，已報警求助。

工會譴責盜簿者的缺德行為，不尊重死者家屬及同事感情，行為喪德。消息指，由於事件於站長室內被盜，明顯是相關人士所為，工會亦有2名懷疑對象。

TOPick記者日前到大埔中心車站了解，工會人員指，

事件雖然沒有金錢損失，但恐被人利用募捐簽名簿，招搖撞騙。

工會在Facebook多個專頁帖文，指一名45歲姓李車長因突然離世，他是家庭經濟支柱，遺下妻子及80多歲母親及父親要照顧，家庭頓失經濟支柱；該會獲遺孀同意授權籌募帛金，大埔中心站由3月25日擺放至3月31日收回帛金簿，捐帛金人士可即時交款，但工會人員前往收簿點算時，發覺帛金簿不翼而飛。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠在帖文稱，4月2日在大埔中心站長室，張貼通知希望取去者交回以2天為限，惟到期仍未有交出，決定報警追究，本會在此聲明本簿在站長室內被盜明顯係相關人士所為，亦有兩名懷疑對象。

在此本會譴責盜簿者的缺德行為，對離世的李車長不專（尊）重，亦傷害李車長之家人及同事感情，能作出此等喪德行為者將不得善終！

工會理事長李國華事後貼出通告：

工會本為同事爭取權益及福利，沒有私心做事，因為要向家屬及其他人交代事件。

記者：黃傑偉、廖傑堯

巴士 大埔中心

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