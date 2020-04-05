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【新冠肺炎】博愛醫院九旬老翁確診情況嚴重　受影響逾200病人醫護稍後完成檢測

社會 16:51 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

劉家獻指，博愛醫院有關病房暫不能收新症，院內超過200名相關病人及醫護人員要接受檢測。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（5日）新增28宗病例。元朗博愛醫院一名93歲老翁確診新型冠狀病毒，他於潛伏期內大部分時間留院，醫管局總行政經理劉家獻於記者會上表示，該名男病人現時在屯門醫院的隔離病房治療，情況較昨日有進步，不過由於他屬長期病患者，局方將其界定為情況嚴重。

劉家獻指，與病人入住同一病房，而現時仍正留院的病人有72名，有60名已抽取樣本作化驗，其中31個樣本呈陰性，當中包括須與該名男子入住同一病格的病人。劉家獻相信今日內可完成抽取72位病人的樣本結果。

他又表示，曾與該名長者入住同一病房、並已出院的6人，已返回醫院接受檢測，3人檢測結果呈陰性。他說，約200名醫護曾接觸有關病人，會逐一為他們測試，截至下午當中122人已被抽取樣本，82人檢測呈陰性。至於長者的家人，亦已接受檢測，全部結果屬陰性。

劉家獻提到，除了曾到病人家的社康護士外，其他醫護有穿著合適防護裝備，因此並非密切接觸者，會接受28日醫學監察；他亦指，已抽取18個醫院環境樣本、包括血壓計化驗，全部結果屬陰性，仍需調查感染源頭。

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記者：洪芷晴

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