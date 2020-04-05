【新冠肺炎】西九龍總區兩警員確診122人列密切接觸者　張竹君：或用同一層洗手間感染

▲ 張竹君估計，兩名確診警員或用同一層洗手間感染。

新冠肺炎疫情持續，昨日（4日）一名駐守西九龍總區的46歲男警長確診（854宗），與第663宗同樣來自同一警署。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，兩名確診警員在同一層工作，估計是曾經用過警署內的共用設施，因此有122名同隊人員被界定為密切接觸者，會安排去檢疫中心接受測試。

【新冠肺炎】122人列確診男警長密切接觸者 正等候衞生署進一步安排

張竹君在今日（5日）的記者會表示，第854宗確診的46歲男警長，與早前確診的第663宗警員，並沒有太多接觸，更衣室亦不同，但估計用了同一層的洗手間，有機會公共設施和環境有污染，所以用過洗手間都有機會受感染，將同一層工作的警員都列為緊密接觸者。

我們已收到名單，會安排去檢疫中心，有3人有上呼吸道病徵，稍後會安排去醫院檢測。

由於46歲確診男警長早前曾做過人群管理行動，或有機會在警署接觸過市民或被拘捕人士，張竹君表示，個案仍未完成調查，初步資料顯示，警員面對市民都有戴口罩，不過當局未來會詳細查問該警長病毒潛伏期期間的行動和接觸的人士。

警方亦於社交網站上指，高度關注事件，並已經派員清潔確診男警長居住的紀律部隊宿舍，以及兩名確診人員到訪過的警察建築物；並已向衞生署提供於確診男警長近日工作記錄和執勤表等資料，協助追蹤感染源頭及辨識其他密切接觸者，警方將積極配合署方的檢疫措施，安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫，又強調會確保相關緊急服務不受影響。

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責任編輯：林愛娜