【新冠肺炎】屯門醫院急症護士為患者取樣時無戴N95　需安排隔離檢疫

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情至今未止，今再增28人確診感染。醫管局提及，屯門醫院一名急症室護士昨日為曾有外遊記錄的求診者抽取樣本期間，已有穿上防護未有戴上N95呼吸器，患者今日初步確診，有關護士需安排檢疫隔離14天。

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醫管局總行政經理劉家獻今日(5日)見記者時主動提及，一名屯門醫院急症室護士為曾有外遊記錄的求診者抽取鼻咽樣本期間，已有穿上防護，惟未有戴上N95呼吸器。

他稱，有關患者今日初步確診，院方已就事件向衞生防護中心呈報，有關護士獲安排到檢疫中心隔離14日；又明白艱難環境下心急，但提醒醫護要照顧自己安全。

醫管局至今中午12時呈報184宗懷疑個案，有702人仍留院。今日再多20名確診患者出院，累計至今共有205名確診及一宗疑似感染個案出院。

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現時仍有653名患者於14間醫院留醫，當中連同昨日8名危殆患者外，今再多3名患者情況轉為危殆，包括第833宗、第467宗及840宗；6人嚴重，包括第119宗、第498宗、第530宗、第572宗、第701宗及第856宗。餘下636人情況隱定。

劉家獻續指，現時公院已開1098張負壓隔離病床，及561間負壓隔離病房，使用率69%及76%。

記者：陳正怡