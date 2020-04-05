  • 18°C
香港時間 : 2020405日 (日) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【法證先鋒IV】李施嬅返港完成14日家居隔離　Selena：感覺到人間溫暖

娛樂 17:21 2020/04/05

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

李施嬅完成14日家居隔離。（取自IG）

李施嬅早前到加拿大拍劇，碰上加國疫情令拍攝停工，李施嬅幾經辛苦撲到機票返港，並居家隔離14日，今日李施嬅是留家檢疫最後一天，她發文感謝曾關心自己的好友。

李施嬅以英文在IG留言：

Last day of my 14 day quarantine. But I will continue to stay home most of the time. We need to guard our health in order to take care of our medical heroes and our friends & family. Stay strong everyone. ❤️

她並以中文寫道：

唔經唔覺已經到了#14天隔離 的最後一天。這段時間，的確孤單一人，不過一點都不孤單，因為每天背後都有光芒照著自己。 每天都有朋友慰問和送食物到我們口，還有粉絲每天的post和留言和陪我唱#二次緣 帶給我娛樂，讓我感覺到人間溫暖和愛❤️。」

早前獲知《法證先鋒IV》收視報捷，李施嬅貼泳衣照派福利。（取自IG）

她指：「明天雖然可以出們，但除了工作和跑步和買日用品之外，我會繼續留在家。這段非常時期，一定要靠大家守著自己的健康，保護醫護人員和其他市民。」

李施嬅並指：「第14天隔離，感覺健康。感謝有你們。😭 大家一齊繼續加油 」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光【有片】
15:36 2020/03/28
【法證先鋒IV】湯洛雯版徐意情節被刪改　黃心穎《法證IV》演出片段曝光【有片】
【法證先鋒IV】李施嬅分享加拿大抵港經過　呼籲回港人士遵守家居隔離規則
13:31 2020/03/26
【法證先鋒IV】李施嬅分享加拿大抵港經過　呼籲回港人士遵守家居隔離規則
【法證先鋒IV】李施嬅家居隔離未能出席慶功　貼泳照派福利賀收視報捷
13:55 2020/04/02
【法證先鋒IV】李施嬅家居隔離未能出席慶功　貼泳照派福利賀收視報捷
李施嬅 演員 法證先鋒 疫情

最高瀏覽

【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
17:26 2020/04/03
【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
【背妻拖女】59歲戴志偉被爆背妻偷食　與年輕保險女同事牽手漫步沙灘
14:05 2020/04/04
【背妻拖女】59歲戴志偉被爆背妻偷食　與年輕保險女同事牽手漫步沙灘
【新冠肺炎】一名20多歲接受家居隔離女患者不適送院死亡　對病毒初步呈陰性
16:45 2020/04/04
【新冠肺炎】一名20多歲接受家居隔離女患者不適送院死亡　對病毒初步呈陰性