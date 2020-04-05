【法證先鋒IV】李施嬅返港完成14日家居隔離　Selena：感覺到人間溫暖

▲ 李施嬅完成14日家居隔離。（取自IG）

李施嬅早前到加拿大拍劇，碰上加國疫情令拍攝停工，李施嬅幾經辛苦撲到機票返港，並居家隔離14日，今日李施嬅是留家檢疫最後一天，她發文感謝曾關心自己的好友。

李施嬅以英文在IG留言：

Last day of my 14 day quarantine. But I will continue to stay home most of the time. We need to guard our health in order to take care of our medical heroes and our friends & family. Stay strong everyone. ❤️

她並以中文寫道：

唔經唔覺已經到了#14天隔離 的最後一天。這段時間，的確孤單一人，不過一點都不孤單，因為每天背後都有光芒照著自己。 每天都有朋友慰問和送食物到我們口，還有粉絲每天的post和留言和陪我唱#二次緣 帶給我娛樂，讓我感覺到人間溫暖和愛❤️。」

▲ 早前獲知《法證先鋒IV》收視報捷，李施嬅貼泳衣照派福利。（取自IG）

她指：「明天雖然可以出們，但除了工作和跑步和買日用品之外，我會繼續留在家。這段非常時期，一定要靠大家守著自己的健康，保護醫護人員和其他市民。」

李施嬅並指：「第14天隔離，感覺健康。感謝有你們。😭 大家一齊繼續加油 」