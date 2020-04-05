【新冠肺炎】65名滯留秘魯港人已返港　須在亞博館接受病毒檢測

▲ 接載65名滯留秘魯港人的專機，今日下午已抵港，有關人士需在亞博館進行病毒檢測，如屬陰性，才可回家繼續接受家居檢疫。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中秘魯自3月16日起封城，迄今超過半個月，有65名滯留當地的港人經倫敦轉乘專機回港，並於今日（6日）下午4時許返抵香港國際機場。衞生防護中心指，有關人士會在亞博館接受病毒檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（5日）在本港最新疫情進展記者會上表示，所有從秘魯回港的港人在抵達香港國際機場後，會獲安排於指定地方完成手續及戴上電子監察手帶，再送往中心設於亞洲國際博覽館的檢測中心，接受強制新冠肺炎病毒測試，如測試結果為陰性，才可返回家居或指定地點，繼續完成14天強制檢疫安排；若結果屬陽性，患者會送往醫院，中心會追蹤他們的密切接觸者，送到檢疫中心隔離。

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行政會議成員林正財今早稱，秘魯返港人士會成為首批檢測後才放行的人士，有關做法的好處是可避免沒有病徵的人士在「空窗期」內感染到家人及朋友，以及避免有人會不呈交唾液樣本做病毒測試，強調要在機場做好把關。

政府發言人早前指，協助港人離開秘魯的專機會於當地時間4月3日下午約4時（香港時間4月4日凌晨5時）從利馬出發飛往倫敦，有關港人抵達倫敦後將轉乘已確認機位的一般航班回港，費用由用者支付，其中利馬經倫敦轉乘一般航班回港的費用約3萬元，乘搭專機由庫斯科前往利馬的費用則約5,600港元，其他外國居民乘搭專機需支付相同的費用。

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記者：陳曉瑩