【逼爆黃山】疫情下黃山景區免費入場　遊客戴口罩「逼上山」園區緊急關閉

▲ 大批民眾無懼疫情湧入黃山園區，戴着口罩「逼上山」。

內地的新冠肺炎疫情確診宗數雖有所放緩，但官方仍不建議民眾大規模聚集。安徽黃山市的黃山景區在清明假期期間，自4月1日起免費開放予安徽籍遊客入園，大批民眾毋懼疫情湧入園、戴着口罩「逼上山」的現象，園區更需在入園遊客達到2萬上限時緊急閉園。

園區人流飽和 上午已宣布停止售票

綜合內地傳媒報道，為促進當地疫後的旅遊業發展，黃山市文化和旅遊局3月30日宣布，將在4月1日至4月14日為安徽籍居民展開為期兩周的「江淮大地串門遊」活動，當中包括容許安徽籍居民免費進入黃山景區遊覽。

然而在活動首天，黃山景區在4月4日清明節已連發2個公告，當中首個公告於上午9時22分發出，指景區入山人數已達遊客流量限制的80%，需要限流。景區大約1小時後再發公告，指園內已達2萬人流量上限，決定停止售票。

黃山風景區管理委員會職員指出，景區平時5時40分開門，下午6時閉園，但4月5日開園首2小時便已禁止遊客入園，昨日（4月4日）開園5個小時後則禁止入園，「遊客入園要出示健康碼、配合提問檢查，且遊客必須佩戴口罩入園遊覽。」

入園遊客幾乎身貼身

從現場民眾拍攝的片段可見，前往景區的高速公路都已經出現擠塞，路上塞滿駕車入園的遊客。園內更是人山人海、接踵摩肩，雖然不少遊客有都戴上口罩，但遊客間的距離幾乎是身貼身，恐有傳播病毒的風險。有網友表示，黃山對當地遊客免費開放後出現嚴重聚集情況，自己在景區走一公里要耗費兩個多小時。

有網民表示，非常擔心人群中有「無症狀感染者」，認為在疫情尚未結束時，免費優惠遊覽「實屬添亂」，建議景區啓動線上預約服務，更有網民狠批：「疫情沒過你免什麼費，等完全戰勝疫情再免費不遲，這制度只會給戰疫拖後腿。」

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責任編輯:王俊賢