【新冠肺炎】九東聯網首推Zoom視像診症　上月至今服務32名病人

▲ 九龍東醫院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳醫生（左2）指，「遙距醫療」現涵蓋6個部門，包括耳鼻喉科、精神科、麻醉科、麻醉科護士診所、肝科護士診所，及專職醫療。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情肆虐，公院部分服務陷入停頓，一名老翁近日更疑於公院內感染，透過視像診症的「遙距醫療」被視為非緊急病人的治療對策。九龍東醫院聯網3月率先展開「遙距診症先導計劃」，至今透過Zoom軟件服務32人，有參與計劃的病人表示，疫情下無法回醫院覆診，視診能使她感覺安心。

遙距醫療防感染 未來看病新趨勢

九龍東醫院聯網資訊科技統籌鄭鴻佳醫生指，「遙距醫療」現涵蓋6個部門，包括耳鼻喉科、精神科、麻醉科、麻醉科護士診所、肝科護士診所，及專職醫療。他舉例指，肝科是透過視訊與慢性肝炎病人檢視驗血報告；麻醉科則是與病人了解病歷，及作手術前的初步檢查，如檢視頭及牙齒的情況是否適合麻醉等。

鄭鴻佳補充指，院方會邀請情況較穩定，及熟悉相關程式的覆診病人參與，現階段費用全免，將來冀能應用至更多部門，病人亦可自薦視診，並持續發展至疫情後，鄭強調院方不會為相關片段作任何錄影。

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聯合醫院及將軍澳醫院耳鼻喉科部門主管顧家銘醫生透露，九東聯網近兩星期已有逾6,000名耳鼻喉科病人改期覆診，他估計約兩成耳鼻喉科病人適合進行「遙距醫療」，而病人亦可避免在院內脫口罩，以作檢查所造成的感染風險，形容「遙距醫療」對病人及醫生而言都十分鼓舞。

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患有先天性唇顎裂，現年25歲的郭曉彤，今年1月作二次裂唇修補手術，原定3個月內，每月需作一次覆診，惟她不願在疫情其間出入醫院，而欲將覆診延期，故應院方邀請進行「遙距醫療」，過程中郭曉彤能向醫生展示傷口癒合情況，「原本也擔心畫質不清，試過後發現都能看得清楚，醫生亦能解答我的問題，感覺更安心」。

▲ 患有先天性唇顎裂，現年25歲的郭曉彤，透過視像向醫生展示傷口癒合情況。（陳靜儀攝）

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然而，「遙距醫療」亦有其局限，顧家銘解釋指，由於視訊不能為病人按下患處作檢查，故只能挑選病情較穩定的病人；同時本港規定患者或其委託人要親自取藥，故即使患者遠程診症，仍要於一星期內到醫院取藥。

記者：鄧凱文