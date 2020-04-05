【新冠肺炎】孫慧雪盡責任遷酒店自我隔離　快速測試呈陰性仍遭趕走

▲ 孫慧雪在自我隔離期間遭酒店趕走。

無綫藝人李君妍的同居家姐上周確診新冠肺炎，曾跟她一起錄影節目《姊妹淘》的孫慧雪（阿雪），因感徬徨不敢回家，為免染疫給老公和2歲囝囝Riley，當日都即入住酒店自我隔離14日，不過，阿雪今日在IG表示，雖然她也快速測試結果呈陰性，卻仍遭暫住的酒店趕走。

孫慧雪早前因擔心自己感染新冠肺炎，為免確診而傳染給丈夫和兒子，故搬到酒店自我隔離，日前她已在社交平台表示，公佈第一個病毒快速測試的結果呈陰性，但為了大眾安全，盡責的她表示在等待深喉唾液化驗檢測報告期間，仍會繼續作自我隔離。

▲ 孫慧雪如今只能透過視像通話與兒子見面。（孫慧雪IG圖片）

即然阿雪感到不能跟子相見而難過，與2歲多兒子Riley只能透過視像通話見面，母子都哭成淚人。但身為人母的她家不敢鬆懈，繼續自我隔離。

可是今日孫慧雪再發文指出，她在自我隔離期間卻被酒店趕走。

阿雪寫道：「話說前2日，我畀酒店職員見到啲報道，就趕咗我走！我明白佢哋嘅擔心，但我想解釋返，我並唔係強制隔離、或戴手帶嗰種，我只係小心為上，『自發性隔離』咋！」

她又指：「我自己都做好一切防疫措拖同清潔消毒！所以大家都唔好咁擔心我！！我嘅深喉測試未出報告，係因為呢2日並唔係工作天，而且工作人員都好忙，所以要等下星期再同大家報告！」

▲ 孫慧雪日前為安全起見，搬到酒店自我隔離。（取自facebook）

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早前阿雪自發性到酒店自我隔離14天期間，並依靠老公為她運送日常用品及測試用品，再由醫生透過視像通話教導她如何做測試，再運送至化驗所進行化驗。

現時阿雪仍未過自我隔離期，因此她已搬到服務式住宅暫住。