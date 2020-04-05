新民黨叫停初選機制　李梓敬︰毫不知情但尊重

▲ 新民黨叫停初選，三名候選人稱不知情。（公民力量圖片）

立法會九月舉行換屆選舉，各政黨都蘊釀舉行黨內初選，卻因選管員會「溫馨提示」，指若任何人參加「內部遴選」，或被視為候選人需計選舉經費而卻步，據聞除了民建聯，新民黨亦決定叫停初選。早前為參與新民黨初選而退出自由黨的李梓敬表示，對此並不知情，無論如何都會尊重任何決定下來規則，但自己仍會爭取加入公民力量，繼續地區服務。

新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀接受傳媒查詢時承認，為安全起見已「暫停」所有初選活動，下周開會商討對策，又指該黨仍未決定如何定出人選，但相信不會以投票決定。對於早前高調宣布退出初選的容海恩會否再次「入閘」？容海恩則指，要視乎新民黨有何新公布再決定。

對於新民黨叫停初選，有份參與黨內初選的李梓敬，以及公民力量成員林宇星都表明並不知情。李梓敬稱，無論如何都會尊重任何決定下來規則，又指好開心這一個月以來，認識了很多專注地區工作的公民力量成員，「未來無論如何，都會與他們並肩作戰，一齊做更多服務街坊的工作」。他強調，自己加入公民力量的計劃不會有改變，仍繼續地區服務。

林宇星就指，自己仍未獲通知，過去一周新民黨仍安排3名有意參加初選成員，到新界東各辦事處。他又相信，即使甄選候選人的模式改變，黨內始會進行黨內公平公正的評選。

據了解，新民黨內部這兩周已有叫停初選的心理準備，但認為這只是「將原先公開進行的事放在內部進行」，相信不會影響３人的出線機會。

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選管會早前建議修改指引，指任何人若參加所屬團體「內部遴選」，該人是否會被視為該項選舉「候選人」而被計算選舉經費，須視乎該人在有關過程中涉及的一切環境和實質證據而定。



