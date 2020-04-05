  • 17°C
香港時間 : 2020405日 (週日) 22:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】涉接觸確診93歲老翁　博愛醫院135名醫護檢測呈陰性

社會 22:42 2020/04/05

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

病人曾經入住的兩個內科病房已經暫停收新症。(資料圖片)

博愛醫院一名93歲老翁確診新型肺炎，懷疑於院內受感染。博愛醫院今日(5日)表示，截至晚上9時，曾經與93歲確診2019冠狀病毒病男病人入住同一內科病房，目前仍然留院的72名病人，包括69男3女，其中56名病人的樣本對病毒呈現陰性；而6名早前出院的安老院舍長者，衞生防護中心亦安排他們返回博愛醫院接受檢測，全部人測試結果呈陰性。而與確診患者同住或列為緊密接觸者的4名家人，測試結果也呈陰性。

【新冠肺炎】博愛醫院九旬老翁確診情況嚴重　受影響逾200病人醫護稍後完成檢測

院方指，會繼續追蹤和這名確診病翁有接觸的職員，包括醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理等，至今大約有200人，當中135人的樣本測呈現陰性。醫院會安排所有員工盡快完成檢測。在已跟進的員工中，除了一名社康護士外，暫時沒有其他員工列作密切接觸者，但他們均需要接受28日醫學監察。而從病房抽取的18個環境樣本，包括血壓計、污衣籃等，測試結果全部呈陰性。

鑑於病人曾經入住的兩個內科病房已經暫停收新症，新界西聯網已經啟動應急機制，會將部分到博愛急症室求診、而需要入院的病人，分流到屯門醫院。院方會繼續配合衛生防護中心的源頭調查，並且密切監察有關員工及病人的情況。

【新冠肺炎】限聚令生效一周當局發1291勸喻　清明節掃墓人士較去年減少近9成

【新冠肺炎】1186人在亞博館及北大嶼山醫院檢測中心接受病毒檢測　1095人呈陰性

責任編輯：蘇文軒

 

院舍 衞生防護中心 屯門醫院 博愛醫院 護士 醫生 新界西 屯門 冠狀病毒 新冠肺炎

最高瀏覽

【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
今日 11:02
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
17:26 2020/04/03
【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈
今日 12:50
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈