【新冠肺炎】涉接觸確診93歲老翁　博愛醫院200醫護及同房病人家屬檢測結果均呈陰性

▲ 病人曾經入住的兩個內科病房已經暫停收新症。(資料圖片)

博愛醫院一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。博愛醫院今日(5日)表示，截至晚上9時，曾經與93歲確診老翁入住同一內科病房、目前仍留院的72名病人，包括69男3女，其中56人的樣本對病毒呈陰性；而6名早前出院的安老院舍長者，衞生防護中心亦安排他們返回博愛醫院接受檢測，全部人測試結果呈陰性。而與確診患者同住或列為緊密接觸者的4名家人，測試結果也呈陰性。

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院方指，會繼續追蹤與該名確診病翁有接觸的職員，包括醫生、護士、專職醫療人員、病人服務助理等，至今大約有200人，當中135人的樣本測呈陰性，會安排所有員工盡快完成檢測。在已跟進的員工中，除一名社康護士外，暫時沒有其他員工列作密切接觸者，但他們均需要接受28日醫學監察。而從病房抽取的18個環境樣本，包括血壓計、污衣籃等，測試結果全部呈陰性。

鑑於病人曾經入住的兩個內科病房已經暫停收新症，新界西聯網已經啟動應急機制，會將部分到博愛急症室求診而需要入院的病人，分流到屯門醫院。院方會繼續配合衞生防護中心的源頭調查，並且密切監察有關員工及病人的情況。

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責任編輯：蘇文軒