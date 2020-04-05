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【新冠肺炎】滯留秘魯9外國人與港人共搭專機　港府稱對方會支付相同費用

社會 23:42 2020/04/05

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

65名乘專機由秘魯回港的巿民，昨送亞博館接受檢測。(陳靜儀攝)

滯留南美洲秘魯的港人，今(6日)65人乘搭由港府安排的專機抵港，並正於大嶼山亞洲國際博覽館進行檢測，目前仍在等候結果。港府昨晚表示，如檢測結果為陰性，他們可返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。

當局又指，乘搭專機由利馬經倫敦回港的費用約3萬港元，由庫斯科前往利馬的費用則約5,600港元。在互助互惠的原則下，港府接受了其他政府提出協助的要求，讓他們的居民使用專機尚餘的座位，共有4名馬來西亞居民乘搭從庫斯科到利馬的專機；而從利馬到倫敦的專機，則有6名馬來西亞居民和3名英國居民乘搭，他們抵達倫敦後已自行安排後續的行程。這9名外國居民乘搭專機需支付相同的費用。

滯留秘魯港人經多番波折昨終回港。(陳靜儀攝)

【新冠肺炎】1186人在亞博館及北大嶼山醫院檢測中心接受病毒檢測　1095人呈陰性

港府指，秘魯於3月中宣布全國進入緊急狀態，所有陸空交通限制非常嚴格，入境處其後共接獲98名滯留秘魯港人的求助。在外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯共和國大使館的全力協助下，當中有65人（包括一名香港居民的同行嬰兒）日前乘搭由港府安排的專機從利馬飛往倫敦再轉乘一般航班回港，並於今日下午抵港。

【新冠肺炎】64歲香港遊客滯留秘魯確診死亡　同行妻子暫未有病徵
　　
求助人中有一名香港居民早前在當地感染新冠病毒不幸離世，另有13人已通過其他安排離開秘魯，其餘人士因個人意願或需接受隔離而沒有乘搭專機離開秘魯。現時有至少4名港人須留在秘魯接受檢疫及病毒病測試，當局指會繼續與公署及中國駐秘魯大使館跟進，為有關香港居民提供適切可行的協助。

責任編輯：楊玉珠

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