【新冠肺炎】梁卓偉警告：如本港醫療系統如崩潰　死亡率將急升

▲ 梁卓偉指似乎要等全球一半人對新冠病毒有抗體，疫症才會停止擴散。（資料圖片)

港府抗疫專家顧問之一、港大醫學院院長梁卓偉接受一個網台節目訪問時表示，短期內難以生產出新冠肺炎疫苗，相信要一年至一年半才能成功研發，但期望港人繼續共同努力，才能避免本港醫療體系崩潰，因如醫療系統崩潰，本港患者死亡率便會急升。

梁掉偉說，現仍難確定新冠肺炎疫情什麼時候才會消退，但似乎要等全球一半人對病毒有抗體，疫症才會停止擴散；除非染病後痊癒並產生抗體，否則只能靠注射疫苗，科學家正利用多種方法研發疫苗，但仍遇上很多問題，包括如何確保疫苗安全及有效、在什麼群組進行人體測試等，因此估計疫苗起碼要一年至一年半後才研製成功。就算將來生產成功，也要面對分配問題，例如生產量是否足以全球應用，亦要顧及用甚麼方式分配等。

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梁卓偉又認為，抗疫有如「三邊拔河」，抗疫同時要兼顧經濟及心理因素，如疫情危險期過去，可放寬部分社交限制措施，但提醒市民仍要戴口罩，亦不要到人多地方。他表示，不少港人在疫情初期走到外國，但最近甚至有已經移民到海外的港人返港，發現自己出生的地方最安全。

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責任編輯：楊玉珠