項明生：三毛五毛遇公主

「雨，仍是不肯停歇。去馬丘比丘是每一個來秘魯的旅人最大的想望，那條唯一的鐵路卻是關閉了。」我一夜沉浸在三毛被困庫斯科的遊記《萬水千山走遍》之中。

忽然戰鼓響起，千軍萬馬的蒙面人由高地殺下來，每人都拿?一式一樣的標語及文宣，二話不說就萬箭穿心，原來五毛大軍殺到了！屋內的垃圾還不能掃，因為牛鬼蛇神只能認罪，否則不投降就叫他滅亡！

回首一望，三毛的黑髮已消失在庫斯科的黑夜，以「流浪」盜名於世者卻不絕於途。奉上的麥皮麵包傷害了落難公主舌尖上的秘魯時，也不必大崩潰，因為粗口王子已召集大軍施援。

「世上的歡樂幸福，總結起來只有幾種，而千行的眼淚，卻有千種不同的疼痛。」擦乾眼淚，獨自邁出溫室，血液中遊牧的ＤＮＡ就會自動導航。不要命的流浪激情，足以燃亮黑夜。生死以許，義無反顧，小小病毒算甚麼末日呢？今天三毛再世，不論被困秘魯還是撒哈拉，她打死也不會向台灣政府求救半聲。和媽咪達（三毛稱呼她被困18日的小旅館的印加人老闆娘）學下契川話，去寫一場夜戲，在庫斯科每天受困的日子不正是流浪的番外樂章嗎？公主何苦留戀這個不堪的家，藍黃霧靄已經遮天蔽日。要光復的何止晴空萬里的白天，還有花好月圓的黑夜。



原文刊於《晴報》