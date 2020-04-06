【內有洋蔥】認為愛犬投胎轉世成今世小情人　九把刀替愛女取名「魯拉拉」

▲ 愛犬投胎轉世成今生小情人，九把刀迎來愛女「魯拉拉」。

台灣著名作家、電影《那些年，我們一起追的女孩》原著作者兼導演九把刀，在今天（4月6日）凌晨宣布「升呢」做爸爸！九把刀的愛犬阿魯去年因患淋巴腫瘤離世，此後與太太周亭羽一直希望阿魯能夠投胎轉世成他們的女兒，所以他為女兒改名為「魯拉拉」：「此生教妳自己開冰箱啦！」

九把刀今日凌晨兩點在Facebook發放多張照片，宣佈與太太周亭羽迎來初生女兒的喜訊，九把刀寫道：

謝謝妳，阿魯 妳的奮力前來，讓我，讓我們必須更愛這個亂七八糟的世界 好喔！ok！ 不過這次我不是二哥哥，我是爸爸了 而且還是妳爸哈哈哈哈哈哈哈 Again！我們一起在這個宇宙裡旅行吧！ 這一次，我要叫妳......魯拉拉！ #此生教妳自己開冰箱啦

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▲ 九把刀手執「阿魯」，與太太及女兒拍下第一張照片。（Facebook圖片）

九把刀念愛犬

不明就裡的人看得一頭霧水，實情是九把刀本來飼養了兩隻愛犬，分別是陪他長大但已離世多年的松鼠狗Puma，以及飼養了15年、去年3月因淋巴腫瘤而病逝的阿魯。

阿魯過身前九把刀夫婦全程陪伴在側，讓牠離去時不致孤獨，非常感人。

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▲ 阿魯離世前九把刀一直相伴在旁。（Facebook圖片）

兩隻愛犬過身後，九把刀夫婦一直祈願，希望愛犬能夠投胎重臨，以另一身份與二人繼續生活，並相信若果太太周亭羽懷孕，男生的是Puma投胎、女生則是阿魯轉世。

去年底，九把刀在Facebook公佈太太懷孕喜訊，但未有公開孩子的性別。

▲ 九把刀與周亭羽公開戀情後一年半結婚。（Facebook圖片）

直到昨晚七點多，九把刀透露太太已經準備進入產房：

看到老婆正一直陣痛一直陣痛的表情，忍不住想，男人有哪一種活動可以比擬『生小孩』的嗎？沒有的話，有稍微接近一點的嗎？

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▲ 不少網民留言指魯拉拉與九把刀非常似樣。（Facebook圖片）

1個多小時後，九把刀的爸爸柯毓彬搶先在網上發文，難掩初當爺爺的喜悅，並透露孩子是個女生：「在這個武肺病毒肆虐的當下，小孫女來報到，不但為我們家增添了喜氣，也掃除了柯藥師（九把刀父親是藥師）鬱悶已久的心情，滿身的疲憊頓時煙消雲散。」

▲ 阿魯伴著二人渡過許多值得紀念的日子。（Facebook圖片）

《那些年，我們一起追的女孩》紅遍中港台

九把刀原名柯景騰，自2000年開始撰寫網絡小說，作品範疇廣泛，由武俠、懸疑至愛情系列均有涉獵。

於2011年其著作《那些年，我們一起追的女孩》被改編成電影，成功讓主角柯震東及陳妍希紅遍中港台。

不過於2014年被爆出背著拍拖十年的女友小內，與台灣主播周亭羽到汽車旅館，形象直插谷底。

直到2016年，九把刀與小內終於分手並與周亭羽開始交往，翌年宣佈結婚。