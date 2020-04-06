【自私大媽】大媽無戴口罩以腳代手㩒紅綠燈按鈕　美國研究：鞋底細菌比廁所多3倍

▲ 新加坡有一位大媽以腳代手㩒紅綠燈按鈕。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，各地每天都有不少新增個案，大家紛紛都做好防疫措施，不但戴上口罩，更是酒精搓手液隨時跟身，以備不時之需。然而，在新加坡有一位大媽準備過馬路時，竟然自私地以腳代替手，穿著鞋子㩒紅綠燈按鈕，被網民炮轟行為欠缺基本尊重及禮貌，十分自私。

據新加坡媒體報道，Facebook群組「SG Road Vigilante」分享一位網民上載的一張照片，從相片可見，一名身穿白色上衣及短褲、綁著頭髮的中年大媽，在準備過馬路的時候，用穿著涼鞋的腳㩒下旁邊的燈柱上的紅綠燈按鈕，以腳代替手用。

網民大罵：無腦

不少網民看畢帖文後，憤怒批評自私大媽，「正當全國人努力加強公共場所衞生是，有人不但沒有配合，更搞破壞」、「鞋底很多細菌」及「這樣很容易散播病毒」。

根據美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1比99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

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責任編輯：王俊賢