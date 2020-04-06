【開心速遞】第838至840集劇情預告　Rebecca為著婚紗地獄式減肥

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》本周一至三劇情，關於Rebecca籌備跟鐵面陳婚禮；另外，Jenny要力士爭取表現，公司卻遇危機...

第838集（6/4）

鐵面陳母親擇下吉日，要兒子跟Rebecca早日成婚。Rebecca找若水、Mia等人幫忙，積極籌備婚事。

為求婚禮盡善盡美，Rebecca令一心想幫她的人苦不堪言，而且要求更越來越過份……

Rebecca為減肥過度節食，不支暈倒。鐵面陳勸她將婚禮從簡，可惜欲勸無從。

Rebecca與Mia往郊外視察拍攝婚紗照景點，同時遇上危險，鐵面陳營救……

第839集（7/4）

敢威主診醫生突然休假，力士獲得啟發，有意研發人工智能醫生，建議敢威收購Dr. Sun的專利權。

敢威大表贊成，着力士全權負責。Jenny找雷公當力士幕後參謀，藉此計劃讓力士爭取表現。

力士與Dr. Sun簽約的計劃出了岔子，力士竟然先斬後奏……

雷公答應借錢助力士解決困難，卻要敢威以接龍股份作抵押。力蓮得悉後，覺得事有蹊蹺……

第840集（8/4）

Anita以為Joe返港，打算投懷送抱，詎料Joe根本沒回來。

子孝勸Anita找一個愛她的人，及後發現Venus竟藏着富二代Harry送贈的手鍊，懷疑她另結新歡，遂暗中查探……

子孝代Venus往安老院探望外婆，得知她因開罪富有老太而被欺負，揚言替她出頭。

子孝花錢為妙婆打扮，妙婆故意讓子孝討好自己，原來是另有目的……