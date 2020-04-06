送你自由鳥上台推薦碼 成功申請即送4GB用量

坊間電訊商的手機上台合約，通常都綁死24個月，但現時市道低迷，不少人手停口停，今日唔知聽日事，更何況是兩年合約。非常時期，一於大家一齊「慳」，以下的無合約手機plan就非常有彈性，不只沒有合約綁死，可輕鬆上台轉plan，凌晨煲劇黃金時段更可無限任用數據，定時有實用獎賞回增，朋友之間又可共享數據，共渡難關。

無合約 無行政費

想取得優惠手機數據服務，很多時都要跟電訊商簽署12至24個月的長約，期間即使看到更優惠服務，又或因使用量改變希望尋找更合適計劃，也不得「見異思遷」。

自由鳥則主打無合約本地手機上台服務，有多種計劃選擇，按月繳費，用得更自由。而且無論擕號轉台或上台，都可以一站式在手機上完成，疫症當前，口罩當然慳得一個得一個。

* 用完後仍可以不高於128Kbps速度繼續無限上網，或你可追加4G LTE (21Mbps)本地流動數據用量($20/1GB 、 $50/5GB 或 $100/10GB)於該賬單月內使用。

# 此時段內所使用數據均不會於月費計劃數據中扣除。

月費$140享12GB 4G數據服務 + 貓頭鷹任用時段

雖然無合約綑綁，自由鳥月費一樣吸引，月費$140已有12GB 4G數據服務，即使用量多的客戶即亦常夠用。

月費$120或以上客戶，更可享貓頭鷹任用時段，每日1 am至6 am時段可任用數據，最適合一眾熬夜煲劇精，又或者在該段時間內下載電影劇集，都可用盡計劃優惠。

▲ $120或以上的月費plan，可享1am至6am任用數據服務。

如何用盡計劃優惠？

無合約之下，自由鳥有不少招數留住客人，除了以上優惠計劃，更有月費累積獎賞。只要按時繳交月費，每3個月即有包括本地數據、外遊日費及月費回贈，獎賞非常實際。

電訊商更不時推出各種商戶優惠，用戶只需安裝Birdie Mobile App即可隨時獲取優惠資訊、更改服務計劃或查詢數據用量，甚至可以將本月未使用的數據送給朋友，下個月再由對方回贈，用盡每月數據。

▲ 按月繳費就能累積印花換獎賞，獎賞內容亦非常實用。

▲ 不時推出各種商戶優惠，開啟Birdie Mobile App即可一目了然。

▲ 開App即可查詢現有計劃內容，以及數據用量等資訊。

使用優惠碼上台 額外拎走4GB數據

看完以上分析，如果你也有意思上台，可使用以下推薦碼，成功申請便可享用額外4GB數據！

Click入下面連結即可用推薦碼申請上台：

r.brd.hk/topick_regnow

查詢更多自由鳥月費計劃：

r.brd.hk/topick_knowmore

(資料由客戶提供)