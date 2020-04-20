【齊心抗疫】視障者外出靠摸憂慮易感染　機構設熱線助紓解不安情緒

▲ 負責接聽熱線的註冊社工楊可欣指，有長者因疫情影響睡眠、不敢外出，日日留在家做清潔。

新冠肺炎疫情蔓延，視障人士更不敢外出。在家對住四面牆聽新聞，難免會擔憂和不安。除了派發物資，香港盲人輔導會更聯同香港失明人協進會、路德會石峽尾失明者中心、香港視網膜病變協會及香港失明人互聯會，成立「瞳行抗疫一線通」計劃，為視障人士提供支援。

3月9日開始，來自5間機構，共40多位註冊社工負責接聽熱綫，了解視障人士因疫情而出現的情緒困擾，同時解答防疫資源於採購或派發上的安排，有需要會提供社會資源轉介，集中處理有關疫情的問題與查詢。

▲ 「瞳行抗疫一線通」熱線星期一至日都會提供服務，亦設有晚間專線（6至9時）。（陳智良攝）

香港盲人輔導會復康服務總監曾淑儀指，因為疫情嚴峻，視障人士面對不少生活、情緒問題，希望透過專業輔導技巧，希望幫助紓緩其情緒困擾。

試過有個案指排口罩時，前後的市民或不知道他是視障人士，見他不向前行，即使隊伍移動亦不叫他走，越過他買，直至售完。他站在原地停滯不前，像孤立無援般

除此之外，香港盲人輔導會正籌備抗疫「懶人包」，亦有抗疫點字書及錄音書等，教導外出後如何為白杖、導盲犬做清潔等貼士，期望可於4月初推出。

熱綫助解生活或情緒壓力

熱綫成立後15日，已接了近170個電話。其中3分1為主動求助，另外3分2則由社工主動致電，聯絡「隱蔽」視障人士。曾淑儀表示：「某些會員較靜，又不常出現拿防疫包，社工會主動找出這些會員，關心一下，讓他們知道有這條熱綫，需要時可致電。」

負責接聽熱線的註冊社工楊可欣指，有長者因疫情影響睡眠、不敢外出，日日留在家做清潔。有照顧者非常擔心視障兒子感染，外出時總為他們戴上手套，怕他到處摸。也有人因家人Home Office的關係，多了時間相處，卻出現更多磨擦。

▲ 註冊社工楊可欣分享，有視障人士曾致電熱綫數次，分享「無工開」的苦悶和經濟擔憂，其實只想找人聊天、訴訴心聲。（陳智良攝）

楊姑娘坦言，非受情緒困擾才可打上熱綫，若想找人聊天抒發感受，也可以致電。「除了查詢資訊、分享擔憂外，明白他們在家會悶，需要人聊天。跟社工聊天或會感覺擔心少了，舒服一點。」

視障人士：試過1個口罩用3日

余生患上黃斑病變超過20年，現時的視力近乎0，戴上眼鏡都只能看到光和影。他指過年後開始擔心，因找遍全屋都只得兩、三個口罩。

口罩要慳住用，不敢外出。因為出去要靠摸（物件），不知會否有細菌。

疫症爆發初期，余生近十日沒出門，也試過一個口罩用3日。以前愛到餐廳喝咖啡、去中心上課，霎時間所有恆常活動、聚會均取消，巨大落差使他難以適應。

大多時間都在家聽新聞，了解疫情、擔心附近會否有確診個案。「唯一辦法就是Whatsapp其他視障朋友聊天，但情緒仍頗低落，因為我好喜歡周圍去。屈在家中，我接受不了。」

防疫物資緊絀，一般人搶購已經難，視障人士則難上加難。別人通宵在外排隊，對他們來說根本沒可能。

有時我想嘗試幫手買，上網登記不了，外出排隊又不敢，上落一級、馬路和行人路、隊頭隊尾在哪，我們也不知道。

▲ 幸而陸續有不少社福機構派口罩、搓手液，不斷打電話登記、等消息，便成了視障朋友間的活動。（陳智良攝）

電梯膠片由防疫變障礙

有足夠口罩後，余生漸漸重新外出，會做足防疫措施，戴口罩、勤洗手，每日用消毒紙巾清潔白杖。 「跟健全人士不同，我們不能避來避去，碰撞始終有。任何一個地方都會有細菌，唯一辦法就是勤清潔、別捽眼捽鼻，危機感一定要有。」

有視障朋友怕細菌，會盡量不捉扶手，但余生指會照扶，因意外隨時會發生，做好清潔即可；偏遠、人多的地方當然不去，偶爾會到公園呼吸新鮮空氣，確保附近人不多才除下口罩，除下之後亦會小心放好，避免弄髒。「有人講笑說我婆媽，我不介意，會慢慢鋪張餐巾，摺好裝好。」

為了防止飛沫、病毒依附，現時所有電梯按鈕上都加了一層膠片。對健全人士是保護，對視障人士卻是阻礙。

以前有點字，凹凸可以摸到、認到位，但現在多了塊透明膠片，摸來摸去都不知道在摸甚麼，試過按錯，五隻手指都摸遍。有菌也無奈要摸，只好立即洗手。

▲ 縱使生活添困難，但余生指有不少有心人會主動幫他，如食肆職員會為他帶位、清潔桌面，疫情下仍感受到很多關懷。（陳智良攝）

不只受助 也會助人

有視障朋友住得遠、不敢外出，余生便為他拿防疫包，送到就近的地方交收。不少有心人持續捐贈物資，余生認為已經足夠，便送給其他健視街坊。余生見過一個婆婆在街市買菜，因沒戴口罩而被罵，我便把口罩、搓手液給她，有福袋也會送她。

別說我們買不到物資，他們也一樣。感恩有這麼多機構幫助我，如果我能幫其他人，那就去做。

因為視障，生活方式由主動變被動，需要別人提示、幫忙。余生指要時間調適，但怎樣生活，全視乎個人心態。「你接受到、你能樂觀，行出去即使跌倒、撞倒也好，都能站起來再行。」