【皇室抗疫】英女王發表特別講話　感謝醫護人員籲國民自律︰我們一定會戰勝

▲ 英女王發表特別講話，感謝醫護人員，並呼籲國民自律。（影片截圖）

新冠肺炎疫情在全球肆虐，英女王伊利沙伯二世於香港時間周一凌晨罕有發表全國特別講話，感謝前線醫護人員的努力及無私付出，同時呼籲國民面對疫情要展示自律，並保持幽默感。

英女王在預錄好的電視公開講話中，提到很多人有經濟困難，日常生活亦出現巨大變化 ; 她希望，多年後每個人都能為自己如何應對這次挑戰感到驕傲。

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感謝醫護人員無私付出

93歲的英女王在溫莎堡發表講話，她指雖然他們以前曾面臨挑戰，但這次的挑戰是不同的。不過，她相信「我們一定會戰勝，而成功將屬於我們每一個人」。英女王稱現在與親人的痛苦分離，令她想起第二次世界大戰期間被疏散兒童的經歷。

雖然我們可能還要忍受更多的苦難，但美好的日子將會回來：我們將再次與朋友在一起；我們將再次與家人在一起；我們將再次見面。

英女王感謝國民遵循政府的規定留在家裡，並稱讚那些齊心協力、願意幫助別人的人。 她又特別感謝主要工作人員，包括前線醫護人員，他們每小時都奮力工作，以助大家能盡快回復正常生活。

截至昨日（5日）英國累計有47,800多人確診，單日新增5,903人確診，另有逾4,900人染疫死亡。

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責任編輯︰駱秀玲