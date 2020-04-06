【綠置居2019】攪珠首10個中籤號碼出爐　招國偉料頭20粒珠有機會揀樓

「綠置居」柴灣蝶翠苑、青衣青富苑以市值49折發售，今（6日）於fb直播攪珠儀式，決定申請人揀樓次序。

儀式由房委會資助房屋小組主席黃遠輝主持，首10個號碼依順序為82、51、45、26、33；00、42、67、78、66。

而第11至20個號碼，依次為38、04、90、63、30；47、40、29、32、56。

已申請綠置居的市民，可以留意房委會早前發出的「確認信」中，右上角印有申請編號（如綠表：G 00000 82）；編號的最後兩位數字，代表攪珠號碼。

▲ 黃遠輝主持攪珠儀式。（fb截圖）

招國偉料首廿粒珠可揀樓

房委會原定3月攪珠，惟受新冠肺炎疫情影響，延至今日於fb直播攪珠。

房委會委員招國偉稱，今期有4.9萬份申請表，超額認購逾12倍。假設屆時6月揀樓時，選購率仍維持如居屋般約三成左右，可以預計攪珠的編號即使去到第20個號碼，申請者都可能有機會揀樓。

綠置居較隔涉 往地鐵站路程約十分鐘

去年底接受申請的49折綠置居項目，即柴灣蝶翠苑828伙和青衣青富苑2,868個全新單位，售價由約82萬元至約273萬元不等，另有12個長沙灣麗翠苑的重售單位。房委會原定3月攪珠，惟受新冠肺炎疫情影響，延至今日於fb直播攪珠。

兩屋苑柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，各有賣點，前者是近年罕見的港島區資助出售房屋項目，後者「背山面海」位置優越，景觀開揚可遠眺藍巴勒海峽。

兩個屋苑附近均有社區配套，街市、商場、餐廳等設施齊備，不過兩盤交通較不便，往港鐵站要步行10多分鐘，否則就要接駁小巴或巴士。

【綠置居2019】柴灣蝶翠苑罕見港島盤 青衣青富苑背山面海

【新冠肺炎】梁卓偉警告：本港醫療系統如崩潰 死亡率將急升

記者：吳卓峰