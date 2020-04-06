【新冠肺炎】何栢良促立法強制市民公眾地方戴口罩　規管食肆只供外賣

▲ 何栢良認為，本港社區仍有隱形傳播鏈，政府應馬上就違反限聚令等措施執法。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，截至昨日（5日）累計890宗確診個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本港社區仍有隱形傳播鏈，政府應馬上就違反限聚令等措施執法，又建議政府規管餐廳應由堂食轉為外賣，和強制要求市民在公眾地方戴口罩。

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何栢良今早（6日）在一個電台節目表示，本港社區仍有隱形傳播，認為限聚令等措施落實一個星期，執法部門發現違規情況將馬上執法，否則將難以斬斷社區傳播鏈。他又指，一直建議政府規管限制食肆只能提供外賣服務，越快斬斷社區傳播鏈，對本港有條件恢復商業活動更有利。

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對於博愛醫院出現懷疑院內傳播新冠病毒個案，何栢良認為，情況令人擔心，因內地武漢、意大利及西班牙等死亡比率較高的地區，都出現醫院爆發個案，不少醫護人員感染，如果本港出現醫院感染組群，令長期病患及長者受感染，將會令情況加劇，嚴重、危殆或死亡的個案飆升。

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何栢良又指，由最近醫院個案以及警員個案所見，不排除涉及有人在醫院或辦公地方不戴口罩，造成一個明顯的漏洞。他說，很多科學證據顯示戴口罩有效阻止傳播飛沬及病毒，建議政府應立法強制市民在公眾地方戴口罩。

記者：陳子謙