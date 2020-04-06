【泰國疫情】曼谷拉差達火車夜市休業 檔位全拆走消毒抗疫
休閒 11:23 2020/04/06
新冠肺炎蔓延全球，截至昨天(4月5日)泰國的確診人數已達2,169人，泰國政府自上周起正式進入緊急狀態令直至4月30日，所有娛樂場所、百貨公司以及商場等都要關閉，旅遊業自然首當其衝，著名的shopping景點拉差達火車夜市(train night market ratchada)亦得休業，攤檔也全清空，盛景熱鬧不再。
拉差達火車夜市是夜遊曼谷的不二之選，每晚小食攤檔、音樂表演都令市集氣氛極為熱鬧，自2015年開幕以來人氣不墜。惟因受疫情衝擊，拉差達火車夜市現已停業，帳蓬攤位清拆後一片荒涼，從據官方facebook發佈的消息所見，目前夜市正清潔排水系統，防疫人物亦噴灑消毒藥水，以確保衛生。據悉拉差達火車夜市暫時休業至4月30日，即與緊急狀態令的「截期日」一樣。
事實上，自泰國頒下緊急狀態後，曼谷入夜後市面可說一片死寂。從泰國通胡慧沖的拍攝片段顯示，曼谷大部份餐廳已收起椅桌，並只做外賣生意，而BTS在宵禁下亦在9:30pm關閉，連平時香火鼎盛的四面佛亦暫參拜，作為遊客，也只能講句泰國加油！
撰文︰司徒家傑