【停課不停學】青年團體拓線上師友服務　推手機程式助學生選科擇業

▲ 網上師友計劃，應用科技讓用戶可隨時隨地跟達人諮詢個人升學或職場問題。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情下，同學不但會面對DSE延期，連其他升學輔導也難以實際跟老師互動中獲取諮詢，聖雅各福群會和恒生銀行合力推出的「I am...青年職學平台」，用多元方法，向中學生及大專大學生提供升學及就業資訊，讓學生停課內仍可繼續獲得生涯規劃的支援，學生只要透過手機程式或網上平台，便能更有彈性地獲取所需資訊，擴闊他們對升學及就業的理解。

平台服務對象是15至29歲青年士，現已招聘了246位職學達人，其中有106名升學達人負責選科及升學、140名職業達人負責職業規劃，在疫情下為學生以師友方式，全天候解答生涯規劃包括個人選科及前路問題的諮詢。

會方表示，由於現時的年輕人都是數碼原居民，擅於運用科技溝通，因此會方認為需要有全力的溝通模式，切合現時年輕人的習慣。職學達人們的年齡跟用戶接近，能以個人化的經驗，及貼近年青人口吻，分享意見。

▲ 平台會利用人工智能及數據分析等技術，因應職學達人的背景及專長，配對有升學、就業疑問的青年用家展開對話。(受諸者提供)

平台會利用人工智能及數據分析等技術，因應職學達人的背景及專長，配對有升學、就業疑問的青年用家展開對話，用戶配對一位師友(也可按個人需要配對超過一位師友)後，之後他們會用到Chatbot溝通，由達人分享個人升學或職場經驗、解答青年人有關升學煩惱、職場概況及行業趨勢等問題。

現時職學達人泛及25類行業，包括環保、教育、運輸、通訊、電機工程、美容、零售、建造業、社會研究、工程業、社福等等，所有職學達人需經過面試甄選，並是就讀大專及大學，及職場新鮮人，有一至兩年工作經驗，及後亦要接受為時18小時的理論及實習培訓，才會投入服務，該會仍歡迎不同背景的人加入成為職學達人。

▲ (網上截圖)

平台功能除了網上職學達人外，同時為協助青年裝備自己，探索前路更多可能而設有多項功能，包括提供線上性格測試，協助青年探索自己的興趣、能力，以及合適的職業方向等，並以有趣的圖像方便他們與朋友分享；並會透過數據分析技術，收集香港青年由升學到就業的資料作數據分析，持續更新市場的發展趨勢和社會人才需求，供青年參考。

因應學校停課期間青少年的需要，開設以下五項服務 ：

1. Facebook 及 Instagram 直播節目選科／應試 tips)

與14間中學、2間大專院校、1間大學及香港歷史文化教育協會合作，推出合共22場在Facebook及Instagram進行的網上直播節目，邀請到中學老師、院校代表擔任嘉賓講解，內容包括中三選科、文憑試應試技巧及大專課程簡介，為初中及高中學生提供第一手的選科及升學資訊。節目完結後，精華片段會上載至平台讓學生重溫。

2. 圍爐傾偈 (Flash Ask on Fire)

透過平台的「網上職學達人」功能推出期間限定活動，於停課期間邀請學生及達人組成網上私人群組，於私人群組「圍爐傾偈」，內容包括不同行業、學科及主題，在非公開的群組內，學生可更暢所欲言向達人諮詢升學就業問題；而部份不擅於發問的學生，亦可透過觀看達人與其他學生的對答而獲得資訊。

3.平台文章

平台因應疫情造成停課及home office的安排，推出一系列在家中工作及學習的文章，解決學生及年輕人在家學習及工作的困難及挑戰。

4. Zoom 軟技能工作坊

籌備舉行兩場「Zoom 工作坊」，利用Zoom軟件舉行視像教學，教授平台的「職學達人」有關工作的軟技能及面試技巧等，讓他們於停課期間都可以吸收課程以外的知識。

5. 職場體驗活動

專門為大專生舉辦「KOL 研究所」計劃，以小群組的方式，安排專人向參加者教授拍攝影片的心得，包括學習取材、拍攝及剪接技巧，參加的大專生更可以親身體驗成為直播主持，在鏡頭前向中學生提供實用的讀書方法與建議。

記者：Lily