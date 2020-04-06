【機場特警】細數港姐隱藏的空中服務員　10位選美+空姐出身藝人

▲ 不少藝人在入行前曾擔任空姐。

每次TVB劇集內出現角色有空姐，總引起觀眾討論，例如最新劇集《機場特警》內，靚湯湯洛雯的空姐造形獲網民力讚十分搶鏡。現實中，TVB不少選美出身的藝人，入行前曾當空姐，TOPick與大家一起細數TVB隱藏空姐。

黃智雯

畢業於香港演藝學院取得舞蹈文憑的黃智雯，曾在國泰航空任職空姐3年，之後在2007年參加香港小姐競選打入五強。

之後，黃智雯獲安排入讀第22期無綫電視藝員訓練班入行。

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▲ 黃智雯舞功了得。（取自黃智雯IG）

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舞功了得的黃智雯經常在劇集中一展舞技。2019年，黃智雯更獨自主持節目《一個因去跳舞》，到韓國女團體驗練習生的生活。

吳海昕

香港樹仁大學主修英國語言文學系的吳海昕，畢業後亦曾加入國泰航空。

2004年吳海昕參選香港小姐競選，一直被推舉為冠軍大熱，可惜竟然大熱倒灶最後三甲不入，只獲「旅遊大使獎」、「最佳星級化裝師獎」、「『水上擂台』韻律泳組冠軍」。

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▲ 吳海昕因Viu TV劇集《二月廿九》而人氣急升。（取自吳海昕IG）

吳海昕在2015年卸任後往多方面發展，電視劇、舞台劇、MV均有她的身影。

離開了TVB的吳海昕，早前在Viu TV劇集《二月廿九》演Yeesa張麗紗受到觀眾關注。

朱智賢

香港科技大學主修化學的朱智賢，2010年畢業後便投身空姐行業，2012年曾報名參加香港小姐競選卻未能入圍，一年後成功入圍打入20強。之後，朱智賢成為TVB旗下的經理人合約藝員。

2016年，朱智賢在旅遊節目《3日2夜》因展露豐滿身材而備受關注。現時為《東張西望》主持，也有參與劇集的演出。

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▲ 朱智賢因節目《3日2夜》受到開注。（取自朱智賢IG）

趙雅芝

1973年，趙雅芝參選TVB首屆舉辦的香港小姐競選並獲得第4名，為人行而辭去空姐一職。

趙雅芝在演藝界有非常好的成績，更是70、80年代的TVB當家花旦，直到1985年約滿TVB外闖。

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▲ 趙雅芝是公認的美魔女。（取自趙雅芝微博）

公認保養得宜的趙雅芝，現在65歲仍然保持窈窕身材，在今年更與周迅、惠英紅等影后級人馬合作內地網絡劇《不完美的她》。

譚小環

英國波士頓學院預科畢業的譚小環，回流香港後到國泰航空公司任職空姐。

直到1994年，在街上收到香港小姐競選報名表格而決定參選，一直被視為大熱人選的譚小環亦不負眾望奪冠。

加入TVB後的譚小環亦向戲劇、音樂、主持多方面發展。2011年譚小環與TVB結速17年賓主關係，之後亦專心輔助丈夫蔡強榮打理生意。

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▲ 譚小環是公認實力派演員。（取自譚小環FB）

郭羨妮

中英混血兒的郭羨妮，於西門菲莎大學主修心理學和經濟學課程，畢業後加入國泰航空當空姐。1999年，郭羨妮參選香港小姐競選以大熱姿態奪冠，並獲「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」和「千禧才智小姐」獎項。

2000年，郭羨妮更代表香港參加國際華裔小姐競選，同樣以大熱姿態取得冠軍。

▲ 郭羨妮曾是TVB當紅花旦。（取自郭羨妮微博）

陸詩韻

2005年，參選香港小姐並獲亞軍入行的陸詩韻，在20歲時曾在大韓航空當過空姐，22歲時更轉到維珍航空。

陸詩韻曾經表示，當空姐是她從小到大的夢想職業。

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▲ 陸詩韻保養有道。（取自陸詩韻IG）

林淑敏

因《開心速遞》大小姐一角彈起的林淑敏，畢業於多倫多大學因尼斯書院，回流香港的她曾應徵電視台及製作公司的製作助理、副導演的工作，卻因外形太斯文而被婉拒，於是林淑敏轉投空姐。

▲ 林淑敏因《開心速遞》大小姐一角人氣急升。（取自林淑敏IG）

2000年，林淑敏參選香港小姐，在填寫志願時，林淑敏表示希望成為成功的電影製作人，最後在香港小姐競選中五強止步，並奪得「網上最奪目小姐」殊榮。

陳倩揚

畢業於香港中文大學日本研究學系的陳倩揚，畢業後曾在日資公司當文員，後來投考空姐獲國泰航空聘請。

2008年陳倩揚參與香港小姐，以一頭爽朗的短髮令人留下深刻印象，最後勇奪亞軍和「國際親善小姐」。

▲ 陳倩揚已是三孩之母。（取自陳倩揚IG）

劉佩玥

劉佩玥於香港浸會大學電影學院主修電影電視，入行前曾擔任模特兒和空姐，2013年參選香港小姐並奪得季軍入行，同年代表香港到東京參選國際小姐競選。

▲ 劉佩玥在《降魔的》演出驚人。（取自劉佩玥IG）

卸任後，劉佩玥積極在演藝路上發展，在劇集《城寨英雄》、《幕後玩家》、《降魔的》、《跳躍生命線》等的演出均能引起觀眾關注。