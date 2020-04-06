  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (週一) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【破壞環境】自私女子郊外摘野生中草藥放入袋　網民怒斥：幾乎把葉子脫光

健康 11:46 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

自私女子郊外摘走野生中草藥，網民怒斥「去到邊破壞到邊」。

新冠肺炎疫情肆虐，許多市民選擇郊遊行山避疫。近日有網民影到2名女子在郊外採摘野草，網民出言勸阻，惟女子懶理，並不斷將「戰利品」放進自己的袋中，網民推測女子採摘的是具有藥用價植的黃牛木。片段引來不少網民批評，斥責2名女子的行為自私、無公德心。

有網民於Facebook群組「花草樂 植物天地」發文並上傳影片，片中可見2名女子在山頭的草叢採摘野草，並將摘下來的「戰利品」放進自備的袋子中。網民形容，「兩位女士幾乎把葉子脫光」，並推測她們採摘植物是「黃牛木」，並指「它的葉很有藥用價植」。

網民補充，曾上前出言指責2名女子的行為，但女子懶理繼續採摘，

D大媽幾丈厚面皮，影佢嚇佢都當我無到。

許多網民紛紛批評片段中的女子「無公德心」，又留言指責，「自私的行為, 去到邊破壞到邊」，亦有網民呼籲大眾愛護環境，「為了大家，為了子子孫孫，請保護大自然」。

野外摘取植物可監禁3個月

根據《郊野公園條例》第208A章，任何人除非按照總監批給的許可證的規定，否則不得在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，違者最高可罰款2000元及監禁3個月。

香港郊遊徑植物種類豐富，但部分植物的根部、樹葉、果實、種子或其汁液都可能含有毒性，市民如若接觸或進食，可能會引致過敏、中毒甚或有性命危險，詳情請看：香港「四大毒草」可致人昏迷 行山野草不要採

【自私大媽】無品大媽攀上「鬼手岩」風騷打卡　網民怒斥：損害4億年歷史岩石

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 健康問題 行山 大媽 大自然 疫情 武漢肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈
12:50 2020/04/05
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈