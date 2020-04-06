【破壞環境】自私女子郊外摘野生中草藥放入袋　網民怒斥：幾乎把葉子脫光

▲ 自私女子郊外摘走野生中草藥，網民怒斥「去到邊破壞到邊」。

新冠肺炎疫情肆虐，許多市民選擇郊遊行山避疫。近日有網民影到2名女子在郊外採摘野草，網民出言勸阻，惟女子懶理，並不斷將「戰利品」放進自己的袋中，網民推測女子採摘的是具有藥用價植的黃牛木。片段引來不少網民批評，斥責2名女子的行為自私、無公德心。

有網民於Facebook群組「花草樂 植物天地」發文並上傳影片，片中可見2名女子在山頭的草叢採摘野草，並將摘下來的「戰利品」放進自備的袋子中。網民形容，「兩位女士幾乎把葉子脫光」，並推測她們採摘植物是「黃牛木」，並指「它的葉很有藥用價植」。

網民補充，曾上前出言指責2名女子的行為，但女子懶理繼續採摘，

D大媽幾丈厚面皮，影佢嚇佢都當我無到。

許多網民紛紛批評片段中的女子「無公德心」，又留言指責，「自私的行為, 去到邊破壞到邊」，亦有網民呼籲大眾愛護環境，「為了大家，為了子子孫孫，請保護大自然」。

野外摘取植物可監禁3個月

根據《郊野公園條例》第208A章，任何人除非按照總監批給的許可證的規定，否則不得在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，違者最高可罰款2000元及監禁3個月。

香港郊遊徑植物種類豐富，但部分植物的根部、樹葉、果實、種子或其汁液都可能含有毒性，市民如若接觸或進食，可能會引致過敏、中毒甚或有性命危險，詳情請看：香港「四大毒草」可致人昏迷 行山野草不要採

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責任編輯：羅嘉欣