【新冠肺炎】許樹昌：若持續出現雙位數確診　可能要有更嚴厲的措施

▲ 許樹昌認為如本港持續出現雙位數確診，可能要再有新的措施。（資料圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情肆虐，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌今日（6日）在港台節目《千禧年代》中表示疫情在內地省市不排除出現第二波爆發，如果本港持續出現雙位數確診，可能要再有新措施，如新增個案下降回單位數字，就不需要有更嚴厲的措施。

許樹昌指內地省市很久沒有新增確診個案，但隨著復工安排，有人群聚集下不排除出現第二波爆發，現時仍然在觀察期。同時，需要繼續觀察本港的新增個案有沒有減退，早已預計號回港人士將會引起一波爆發，惟3月19日後回港人士都有進行家居檢疫及抽取樣本驗作化驗，現時情況相對易控制。他續表示如本港的新增個案下降回單位數字，即現時的措施仍有效，但若持續出現雙位數確診，可能要有更嚴厲的措施。

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另一方面，提到近日懷疑於博愛醫院內受感染的93歲老翁，許樹昌認為個案應為在醫療器材共用後未有徹底清潔或醫護人員在接觸每個病人之間有沒有徹底洗手後感染，故指醫護人員及所用器材在接觸病人前應該要徹底消毒。至於會否是由另一名後來確診的30多歲男病人傳染，就需要進一步查問當時當值的醫護人員以清楚當時二人有沒有近距離接觸才可得知。

許樹昌又指出今次的病房傳染與與沙士時威爾斯醫院「8A」病房大規模感染的情況不同，指「8A」病房的環境更加惡劣，當時每小時只能換氣三至四次，中間只是以布簾相隔，因為當時不知道是沙士，又用霧化器作治療，將病毒擴散出去，但今次就沒有使用相關霧化設備。

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許樹昌指針對是次30多歲男病人假陰性的情況，指最好是設有中轉病房供潛伏期的病人，但按照本港現時病房緊拙，醫院一線隔離病房已迫爆，二線病房剛開始運作，這個情況下就很難做到，而且病人在未發病時，就算抽取組織時也未能找到病毒，故認為應特別注意從高危地方回港的人士，如病人有以下徵狀就應再抽驗樣本，

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責任編輯：郭家穎