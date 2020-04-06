【口罩供應】Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣　60元30個獨立包裝

▲ Oxyair Mask HK兒童口罩5月1日開賣，60元一盒，有30個獨立包裝兒童口罩。

新冠肺炎疫情持續，大多港產口罩商目前主力生產成人口罩，令一眾港媽經常為兒童口罩頻撲。港產口罩Oxyair Mask HK公布，將於5月1日開售兒童口罩，一眾家長記得mark實日子！

兒童口罩5月1日開售

港產口罩Oxyair Mask HK昨日於Facebook專頁公布，將5月1日開售兒童口罩，開售詳情稍後公佈。每盒有獨立包裝口罩30個，首批優惠價60元，6月1日開始每盒售價75元。Oxyair Mask目標規格ASTM Level 2 及 EN14683 Type II 的級別

▲ 兒童口罩60元30個。（圖片來源：Oxyair Mask HK）

彩虹口罩同日接受預訂

早前引起大量網民討論的彩虹系列口罩亦將在同日開始接受預訂，每盒50個成人口罩售125元，30個兒童口罩75元。另可選購每盒七個顏色的彩虹七色特別版，成人口罩150元50個，兒童90元30個。Oxyair Mask HK指，由於七種顏色生產工序比較繁複，將於六月份生產並同月開始交付，到時將會使用Google form登記。

▲ 彩虹口罩亦將於5月1日接受預訂。（圖片來源：Oxyair Mask HK）

成人口罩將透過The Gulu App抽籤

早前Oxyair Mask HK與The Gulu App合作，預售首批成人口罩，優惠價95元50個。廠方將在4月13日至17日（星期一至五）早上9點半及傍晚6點半分兩次派籌抽籤，每日2000盒，合共一萬盒。每次抽籤約5分鐘，即知結果是否成功購買。

頭10次口罩抽籤每人限購一盒，成功購買就會進入保護區，保護區為期 14 日，到期才可再次購買。使用 App 抽籤的時候，如果抽中的話系統會對應到買家手機上的機身號碼，暫時無法再次購買。付款方法暫時分別有Visa、Master、八達通、WeChat 及Alipay。

另外，廠方會在13日傍晚6點45分公佈兩條Google form連結，分別給長者及醫護，名額各設1萬盒，同樣為95元50個獨立包裝口罩，優惠期過後每盒售價125元。

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責任編輯：羅嘉欣