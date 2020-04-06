【首宗院內感染】醫生工會指博愛醫院環境存漏洞　惟普通病房有措施阻止飛沫傳播　

▲ 早前博愛醫院首度出現懷疑醫院內傳播的個案，馬仲儀相信未必重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，早前博愛醫院首度出現懷疑醫院內傳播的個案，一名93歲老翁確診新冠肺炎，疑於院內受感染。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，個案反映醫院環境和措施存在漏洞，但目前已接受檢測的同房病人及醫護人員的檢測結果呈陰性，相信未必重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。

【新冠肺炎】何栢良促立法強制市民公眾地方戴口罩 規管食肆只供外賣

【新冠肺炎】許樹昌：若持續出現雙位數確診 可能要有更嚴厲的措施

【新冠肺炎】梁卓偉警告：本港醫療系統如崩潰 死亡率

馬仲儀今早（6日）在電台節目表示，現時病毒測試準確，與老翁同房的30多歲確診男病人出現「假陰性」，認為假陰性患者的個案並不多。她相信，個案因為他提供的病歷並不清楚，加上未有出現明顯病徵如發燒或肺炎情況，醫護人員因此判定他並非高危個案，把他轉到普通病房。

她續指，普通病房雖規格不如隔離病房，仍有相關措施阻止飛沫傳播，如要求病人戴口罩，病床之間保持適當距離，但因該名男病人的病床位於走廊，不排除與其他病人有短暫相遇時傳染他人。她指，現時普通病房的空調和通風系統都較沙士時改善，相信不會重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。

【新冠肺炎】涉接觸確診93歲老翁 博愛醫院200醫護及同房病人家屬檢測結果均呈陰性

【首宗院內感染】博愛醫院93歲患者確診新冠肺炎 袁國勇：有理由相信由另一位年輕患者傳染

馬仲儀承認，俗稱「街床」的走廊床位已長期存在，無屏風阻隔，難以保障病人私隱和完全做到感染控制，坦言這是在病房不足下要犧牲的地方。她希望專家小組找出傳染原因，是因為短暫相遇或環境污染，以改善感染控制。

記者：陳子謙