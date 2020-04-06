  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (週一) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【首宗院內感染】醫生工會指博愛醫院環境存漏洞　惟普通病房有措施阻止飛沫傳播　

社會 11:30 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

早前博愛醫院首度出現懷疑醫院內傳播的個案，馬仲儀相信未必重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，早前博愛醫院首度出現懷疑醫院內傳播的個案，一名93歲老翁確診新冠肺炎，疑於院內受感染。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，個案反映醫院環境和措施存在漏洞，但目前已接受檢測的同房病人及醫護人員的檢測結果呈陰性，相信未必重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。

【新冠肺炎】何栢良促立法強制市民公眾地方戴口罩　規管食肆只供外賣

【新冠肺炎】許樹昌：若持續出現雙位數確診　可能要有更嚴厲的措施

【新冠肺炎】梁卓偉警告：本港醫療系統如崩潰　死亡率

馬仲儀今早（6日）在電台節目表示，現時病毒測試準確，與老翁同房的30多歲確診男病人出現「假陰性」，認為假陰性患者的個案並不多。她相信，個案因為他提供的病歷並不清楚，加上未有出現明顯病徵如發燒或肺炎情況，醫護人員因此判定他並非高危個案，把他轉到普通病房。

她續指，普通病房雖規格不如隔離病房，仍有相關措施阻止飛沫傳播，如要求病人戴口罩，病床之間保持適當距離，但因該名男病人的病床位於走廊，不排除與其他病人有短暫相遇時傳染他人。她指，現時普通病房的空調和通風系統都較沙士時改善，相信不會重演沙士期間威爾斯醫院8A病房的感染情況。

【新冠肺炎】涉接觸確診93歲老翁　博愛醫院200醫護及同房病人家屬檢測結果均呈陰性

【首宗院內感染】博愛醫院93歲患者確診新冠肺炎　袁國勇：有理由相信由另一位年輕患者傳染

馬仲儀承認，俗稱「街床」的走廊床位已長期存在，無屏風阻隔，難以保障病人私隱和完全做到感染控制，坦言這是在病房不足下要犧牲的地方。她希望專家小組找出傳染原因，是因為短暫相遇或環境污染，以改善感染控制。

記者：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 博愛醫院 疫情

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈
12:50 2020/04/05
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈