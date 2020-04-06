【美國疫情】確診破33萬宗連續3天單日死逾千人　紐約動物園錄世界首宗老虎染疫病例

▲ 美國成疫情重災區，由過去周五至周日，連續3天單日錄得逾千宗死亡個案。

新冠肺炎持續在全球蔓延，美國成疫情重災區，由過去周五至周日，連續3天單日錄得逾千宗死亡個案。而紐約市一間動物園內的馬來亞虎，亦被驗出對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，動物園方相信是由一名無症狀員工傳染，成為全球首例老虎確診個案。

美國染疫人數突破33萬，據CNN報道，美國約翰斯‧霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的即時統計數據顯示，美國染疫人數達33.7萬，至少9,633人死亡。以單日計算，過去周五新增1,169宗死亡個案，周六有1,344人死亡，周日亦有1,137宗死亡病例，連續3天單日錄得逾千宗死亡個案。

疑被無症狀工作人員傳染

另外，美國亦錄得全球首宗老虎染疫個案，紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）一隻4歲馬來虎Nadia出現乾咳症狀，經檢測確診新冠肺炎。除了Nadia之外，園內另外5隻老虎及獅子亦有乾咳，部分出現氣喘和食慾不振症狀，園方相信，Nadia以及另外數隻出現症狀的動物，是被園內一名無症狀工作人員傳染，園方強調所有動物情況良好，有望完全康復。

染疫人數持續上升，白宮預期在有防治措施下，全國死亡人數仍會高達10萬至24萬。而美國總統特朗普亦曾表示，將有更多死亡病例，未來兩周會非常痛苦，慘如地獄（hell of a bad two weeks）。詳情見【下一頁】

紐約疫情有望改善

對於紐約死亡人數下降，特朗普又再表示，紐約州染疫死亡人數下跌是好景象，希望是反映到疫情重災區，已開始踏入平穩期。

紐約市早前疫情嚴峻，平均每2.9分鐘就有1人死亡。醫療資源嚴重不足，曼哈頓醫院護士拍下一幕，醫院冷凍貨櫃車內堆滿屍體，總統特朗普亦在皇后區另一間醫院看到屍袋堆積、無法處理的情形，稱從未看到這種景象。詳情見【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣