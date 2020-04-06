【英國疫情】死亡個案連續4天創單日新高　5歲童染疫病逝成英國最年幼死亡病例

▲ 英國創最年幼新冠肺炎死亡病例，一名有病史的5歲童染疫病逝。

全球新冠肺炎感染人數突破120萬，死亡人數直迫7萬，而死亡年齡層有愈來愈年幼趨勢。英國繼一名13歲男童染疫孤獨離世後，死亡年齡再刷新低，一名有病患的5歲幼童染疫後不治，成為英國至今最年輕的新冠肺炎死者。

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綜合英國傳媒報道，該名5歲童染上新冠肺炎前，有其他健康病史，但英國衛生部門沒有透露其病史及性別，僅指出死亡幼童是目前最年輕死者。英國內閣大臣高文浩（Michael Gove）在疫情例行記者會上，向5歲幼童的家屬致哀。

高文浩續指，當日有40名死者在發病前，沒有潛在疾病也身亡，年齡介乎48歲至93歲之間。

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13歲孤獨死男童 孤獨下葬

日前英國13歲男童Ismail Mohamed Abdulwahab感染新冠肺炎病逝，之前沒有潛在健康問題。由於憂心男童的病毒傳染，家人無法陪在身邊而孤獨離世。而男童的6名兄弟姐妹中，一名弟弟和一名姊姊也出現新冠肺炎徵狀。

英國先前年齡最低的武漢肺炎死者是3月30日死亡的13歲男童阿布杜瓦哈（Ismail Mohamed Abdulwahab），且由於憂心病毒傳染，家人無法陪在身邊而孤獨離世，葬禮已於4日舉行，家人同樣因疫情問題無法出席。

男童的爸爸最近不敵癌魔病逝，令男童深受打擊，想不到自己也遭逢不測，令男童家人非常悲傷，沒有發放男童生前任何照片。相關報道︰【英國疫情】13歲男童染疫家人不得探望孤獨離世 成英國最年輕新冠肺炎死亡病例

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責任編輯︰林綺玲