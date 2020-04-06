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adidas Originals SUPERSTAR 50周年別注版　逾10個經典鞋款陸續推出

休閒 12:29 2020/04/06

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

在SUPERSTAR Lenticular Pack球鞋表面用上了立體光柵印刷材料製造鞋面。（$899/圖片adidas提供）

一提起adidas，大家會想起它近年開發如像發泡膠的ULTRABOOST鞋底，但對於死硬派的品牌迷來說，始終Stan Smith和SUPERSTAR才是adidas最吸引大家的長青產品，而不知不覺間，後者今年剛踏入50周年，隨即推出別注版祝賀「半百」大壽。

當中這對以鞋面縛帶位置出現流蘇為賣點。（$999/圖片由adidas提供）

這對黑白色的SUPERSTAR Dots Pack版本用來配襯Comme des Garcons的服裝就最好不過。（$899/圖片由adidas提供）

說到SUPERSTAR球鞋，自1969年面世後，真正能夠大行其道，還不得不提它是由Rap組合RUN DMC一手掀起熱潮，還記得25周年時，當時成員仍然建在的RUN DMC在SUPERSTAR球鞋上簽名的好時光，仍然叫人津津樂道。

這一次來到球鞋50周年紀念，雖然RUN DMC幾乎已成歷史，但adidas仍合共推出了超過10款以上的別注版，發放時間由剛過去的3月尾至4月尾陸續推出，每個鞋款沒有因為是別注版而將售價高企得令人負擔不來。

筆者最喜歡的是這對，設計上將白色鞋面覆蓋著黑色球鞋上。（$999/圖片由adidas提供）

細節位做得相當不俗。（圖片由adidas提供）

同時亦加推出了彩色polka dots版本可供選擇。（$899/圖片由adidas提供）

當中以3月尾推出的黑白色polka dots版本率先登場，感覺來得非常東瀛味。至於剛落架的別注就圍繞保留經典的黑白色為主，在鞋身加入SUPERSTAR字樣，閃石水晶、流蘇、甚至熒光色和反光標籤等，務必將這經典球鞋延續下去。
    
產品查詢：adidas Originals（2504 2186）

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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