adidas Originals SUPERSTAR 50周年別注版 逾10個經典鞋款陸續推出
休閒 12:29 2020/04/06
一提起adidas，大家會想起它近年開發如像發泡膠的ULTRABOOST鞋底，但對於死硬派的品牌迷來說，始終Stan Smith和SUPERSTAR才是adidas最吸引大家的長青產品，而不知不覺間，後者今年剛踏入50周年，隨即推出別注版祝賀「半百」大壽。
說到SUPERSTAR球鞋，自1969年面世後，真正能夠大行其道，還不得不提它是由Rap組合RUN DMC一手掀起熱潮，還記得25周年時，當時成員仍然建在的RUN DMC在SUPERSTAR球鞋上簽名的好時光，仍然叫人津津樂道。
這一次來到球鞋50周年紀念，雖然RUN DMC幾乎已成歷史，但adidas仍合共推出了超過10款以上的別注版，發放時間由剛過去的3月尾至4月尾陸續推出，每個鞋款沒有因為是別注版而將售價高企得令人負擔不來。
當中以3月尾推出的黑白色polka dots版本率先登場，感覺來得非常東瀛味。至於剛落架的別注就圍繞保留經典的黑白色為主，在鞋身加入SUPERSTAR字樣，閃石水晶、流蘇、甚至熒光色和反光標籤等，務必將這經典球鞋延續下去。
產品查詢：adidas Originals（2504 2186）
撰文 : 何偉雄 TOPick記者