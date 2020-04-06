【新冠肺炎】染疫離世須即時火化　日本推透明屍袋讓家屬見最後一面

▲ 日本推透明屍袋讓家屬見最後一面。

新冠肺炎疫情在日本持續肆虐，前日（4日）單日逾百人確診，為防止家屬被感染，不少因感染新冠肺炎死亡的案例，均須直接從醫院送到火葬場火化，連日前病逝的知名諧星志村健也不例外。神戶市政府推「透明屍袋」，期望能取代白色屍袋，讓家屬能夠見到故人的最後一面，不留遺憾。

據日媒報道，為防止家屬被感染，日本政府規定，新冠肺炎死亡的案例，必須直接從醫院送到火葬場火化，日前因新冠肺炎而過世的資深藝人志村健，也需遵守此規定。

告別式人士也能瞻仰遺容

為了讓家屬不留遺憾，可見親人最後一面，神戶政府近日特別訂製了一款「透明屍袋」，有別於原本的白色屍袋，即使不打開屍袋，讓參與告別式人士也能瞻仰遺容，減少感染的可能性。

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報道指，厚生勞動省在1月底新冠肺炎疫情爆發後，已逐一通知地方政府感染者病逝後遺體的詳細處理辦法。據了解，按照日本法律原本法律，死者死亡的24小時內不得火化，但因疫情影響，目前已開放家屬在24小時內火化遺體。

厚生勞動省也通知各地方政府關於感染者病逝後遺體的詳細處理方法，「只要是收納於無穿透性屍袋內的遺體，密封後則不受特別防疫條例管制，可以由遺屬代為運送遺體。神戶市政府表示，所謂的無穿透性指的並非「看不見內部」，而是「血液、鼻水等體液不會漏出」。

神戶市強調，「只要不要打開這個密閉的屍袋，就不需要特意消毒告別式會場。」參加告別式的人甚至還能瞻仰遺容並獻花，但殯葬業者對此仍抱持觀望態度。

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消息：安倍晉三周二宣布緊急事態宣言

另據日媒報道，新冠肺炎已在東京都造成超過1000人感染，日本政府高官今日（6日）透露，首先安倍晉三已開始協調明日宣布緊急事態宣言，使之後日生效。

據了解，在緊急狀態下，疫情嚴重地區的首長將擁有合法職權要求市民待在家裡，並要求商家暫停營業，但不會像其他國家那樣強行施加封鎖措施。而據日本放送協會（NHK）統計，日本境內目前累計超過3500人經病毒檢測呈陽性反應、85人死亡。

責任編輯：羅嘉欣