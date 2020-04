【新冠肺炎】迪士尼Marvel 電影映期大調整　花木蘭+黑寡婦美國上映有期香港未定

▲ 迪士尼電影及Marvel Studios的超級英雄片,終於有最新的美國上映日期公布。

受新冠肺炎疫情影響,《黑寡婦》(Black Widow)及《花木蘭》(Mulan)這兩部由迪士尼發行的大片早前宣布延後上映,直至日前終於公布最新的美國上映日期,否定了兩部片將改為直接安排在Disney+串流平台上播映的傳言。

劉亦菲主演的《花木蘭》映期是7月24日,而施嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)《黑寡婦》則會延至11月6日。

▲ 《黑寡婦》最新電影海報。

骨牌效應下,其他Marvel超級英雄片映期也將大大推遲。不過,以上電影的香港區上映日期就仍有待落實。

原定3月底和5月初分別上映的《花木蘭》、《黑寡婦》紛紛徹檔,迪士尼最新安排是把《花木蘭》放在暑假出征,7月24日上映,《黑寡婦》則推後至11月6日。

不過電影公司不會在黃金檔期自己打自己,所以原本The Rock和Emily Blunt合演的全新歷險電影《幻險森林奇航》(Jungle Cruise)讓了檔期予《花木蘭》,而該片也因此延後一年到2021年的7月30日才會與觀眾見面。

▲ 骨牌效應下,The Rock及Emily Blunt合演的《幻險森林奇航》,將推遲1 年於2021年暑假才登場。

至於Marvel Studios的第4階段作品,也要重新再編排,《黑寡婦》將會採用《永恆族》(The Eternals)的11月檔期,令這部由安祖蓮娜祖莉有份主演的超級英雄片就延至2021年2月12日才面世。

梁朝偉有份主演的《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)等,也一拼延後,變相今年只會有一部MCU的電影登場。