【BB防疫】新生嬰兒戴口罩易窒息　泰國醫院貼心安排為BB戴上透明面罩防疫

▲ 泰國曼谷一間醫院為新生嬰兒準備超貼心安排。

新冠肺炎疫情持續蔓延，世界各地均有新增確診個案，早前香港更出現一名出生40日男嬰確診新冠肺炎，令不少家長擔心新生嬰兒的防疫方法。面對疫情，泰國曼谷一間醫院有貼心舉動，為新生嬰兒戴上長至半身的透明防護面罩，不但能避免因戴上口罩容易引致嬰兒窒息，更可加強防疫。

泰國曼谷醫院Paolo Hospital安排超貼心防疫措施，考慮到新生嬰兒的抵抗力低，醫院為當天63名新生嬰兒戴上長至半身的防護面罩，防止新冠肺炎病毒在嬰兒間傳播。從相片可見，戴上防護面罩的新生嬰兒相當可愛。

據報道指，泰國昨天共新增102宗確診個案, 累計有2169人感染新冠肺炎, 再多3人死亡, 死亡人數增至23宗。

醫生：1歲以下嬰幼兒不適合戴口罩

本港醫管局在4月1日的記者會表示，一名出生僅40天的男嬰確診感染新冠肺炎，成為全港最年輕的患者。為了加強嬰兒防疫，不少家長為BB戴上口罩，惟香港兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工早前接受TOPick指出，用成人口罩戴在幼兒臉上並不恰當，或有機會影響呼吸，而市面上都有較小的口罩尺寸適合1至2歲嬰幼兒使用，但1歲以下嬰幼兒則不適合戴口罩，以免引致窒息。

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責任編輯：王明芳