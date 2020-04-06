【一代歌姬】關淑怡情路坎坷獨力養大兒子　單親媽媽遺憾未遇有情人

▲ 關淑怡自力更生養大兒子。

關淑怡昨日（4月5日）在IG突然宣布退出娛樂圈，令不少樂迷感惋惜。作為一代歌姬的關淑怡（Shirely），近年常被指情緒不穩、行為有異，8年前更曾在社交平台留下「自殺留言」，令她的好友感憂心，關淑怡本身亦情路崎嶇，未婚產子後，自食其力養大兒子。

關淑怡昨日在IG宣布退出娛樂圈，從留言疑跟唱片公司鬧不和，更稱看到最醜陋事情，心灰意冷，因此有退出念頭。



關淑怡在1986年剛滿20歲時，參加無綫電視的「新秀歌唱大賽」，惜未能晉身決賽，及後重回美國當服裝設計師。2年後，關參加日本「Marine Blue音樂節」獲總冠軍，在日本出道，其後回港進軍香港娛樂圈。

▲ 關淑怡89年出道，以《叛逆漢子》、《難得有情人》走紅。

關淑怡疑跟唱片公司鬧不和 深夜宣佈退出娛樂圈，詳情請看：https://bit.ly/2ULZt8u

關淑怡以《難得有情人》走紅，獨特唱功為人注目，代表作還有《夜迷宮》、《一切也願意》、《繾綣星光下》等，90年代跟王菲、林憶蓮等成樂壇天后。

可是關淑怡感情路不順，90年代曾公開跟演員周文健拍拖4年，後來分手，又跟同公司的李克勤傳過緋聞。

2011年關淑怡未婚懷孕，獨自往加拿大產子，她當時一直未公開兒生生父是誰，外間更一度猜測曾在經濟上援助關淑怡的曾志偉是經手人。

至2014年，Shirley始在IG自揭兒子關浚賢生父是不丹寧波車，但指對方從不理會兩母子，兒子至今16歲，關淑怡沒再親口講述這事。

▲ 關淑怡以獨特唱功受樂迷讚賞。（經濟日報圖片）

渴望有家庭

關淑怡曾接受訪問，坦言對未婚生子沒後悔，因為作為母親及擁有下一代，是個難得緣份，要好好珍惜，亦表示生活沒有問題：「只是沒有遇到一個可以結婚的人，始終想要一個家，一個豐盛人生，應該有結婚生子，有事業有家庭。」

近年關淑怡被指情緒常有起伏，更有不少異常行為，如2016年她曾在大嶼山跟朋友見面時，突然自行步入海中，後需報警求助。

▲ 關淑怡表示對音樂製作失望，宣布退出。（經濟日報圖片）

2017年，Shirley在愉景灣酒店與職員發生爭執，之後被控刑事恐嚇及普通襲擊，最後她在上庭承認一項普通襲擊罪，被判罰款2,000元，並留有案底。

現時關淑怡是環球唱片合約歌手，去年曾推出翻唱個人金曲的專輯。對關淑怡宣布退出，環球暫未有回應。