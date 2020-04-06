【再再見】陳明憙首度接演微電影　Jocelyn獻出熒幕初吻

▲ 首度接拍微電影，陳明憙獻出熒幕初吻。

一直喜歡藝術創作的陳明憙（Jocelyn），早前與一班志同道合的朋友，一起參與第7屆《微電影「創＋作」支援計劃（音樂篇）》，明憙除擔任微電影女主角，更為電影度身訂造全新歌曲《再再見》，一手包辦曲、詞及主唱。

由知名攝影師CK擔任導演、Jackie Wang監製、劉國正編劇的微電影《再見》，講述男主角Sam（李匡翹飾）向女友Hailie（陳明憙飾）求婚，一個感覺異常熟悉的女孩Kat（葉褘飾）突然出現，Sam利用儲存人類記憶的科技CERA，希望喚起記憶，最終在一部舊相機的菲林照片內找到答案。

▲ 陳明憙與友人合作推出微電影《再再見》。（發相）

第一次拍微電影便獻出熒幕初吻，明憙坦言最難搞的實情是求婚戲份：「劇本講男主角同成班朋友夾埋激嬲我，之後突然出現跪地求婚，女主角要由好嬲變好冧，情緒變化比較複雜，加上現實生活自己未試過被求婚，我只係擔心做得唔夠好，加上導演講到明場kiss戲只會拍兩個take，其實係壓力多於尷尬，反而男主角李匡翹佢好gentleman，問我需唔需要借位拍。雖然今次拍攝只有短短三日時間，不過都好難忘，因為我角色有少少奸，為咗自己鍾意嘅男仔不擇手段，對我嚟講好大挑戰！」

▲ 首次參演微電影便獻出螢幕初吻。（發相）

微電影現正接受網上投票，角逐最受歡迎微電影、最佳男主角、最佳女主角等獎項，與此同時，主題曲《再再見》亦已在4月初派台，明憙期待新歌播放率，比較早前的派台作《遊樂》，成續可以更上一層樓。

▲ 陳明憙呼籲大家留在家中避肺炎疫情。（發相）

明憙提到：「之前《遊樂》都攞到流行榜三甲位置，自己都好開心，但呢段時，為咗防疫，避免加重醫療負擔，大家都留喺屋企，雖然唔可以好似之前咁，跑電台為新歌宣傳，但我會多啲利用互聯網，同大家分享我嘅音樂。」