  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 13:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【首宗院內感染】博愛醫院指有可能透過儀器傳播　或有醫護接觸患者後未有徹底洗手

社會 12:11 2020/04/06

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

博愛醫院早前一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。（資料圖片）

博愛醫院一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。博愛醫院醫院行政總監莊義雄表示，院方會為與患者有接觸的4類人士包括其家人、同房和同層病人、已出院的同房病人，以及醫院職員進行病毒檢測，至今共258人檢測結果呈陰性。他認為，老翁最大機會在院內受感染，有可能是透過儀器，或有醫護人員接觸確診病人後未有徹底洗手，以致病毒傳染。

【新冠肺炎】許樹昌：若持續出現雙位數確診　可能要有更嚴厲的措施

【新冠肺炎】梁卓偉警告：本港醫療系統如崩潰　死亡率將急升

【新冠肺炎】何栢良促立法強制市民公眾地方戴口罩　規管食肆只供外賣

莊義雄今早（6日）在電台節目表示，該名患者的4名家人、同一病房以及同層病房的72名病人、與患者同病房但已出院的11名病人進行檢測，全部結果亦呈陰性。至於200名曾接觸患者的職員，有174人已完成檢測，其中171人檢測結果呈陰性，另外3人料今早有結果，其餘會陸續接受檢測。

【首宗院內感染】醫生工會指博愛醫院環境存漏洞　惟普通病房有措施阻止飛沫傳播　

【首宗院內感染】博愛醫院93歲患者確診新冠肺炎　袁國勇：有理由相信由另一位年輕患者傳染

他認為，老翁最大機會在院內受到感染，不排除是透過儀器，或有醫護人員接觸確診的病人後未有徹底洗手，然後再接觸老翁而傳染。他強調，會再三提醒醫護人員提高警覺性，做好標準防護，加強清潔雙手，院方亦加強清潔消毒儀器。

記者：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 博愛醫院

最高瀏覽

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
16:53 2020/04/05
【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
11:02 2020/04/05
【港產口罩】BFE+PFE達95%以上　PrimeHK口罩4月6日預售125元50個【附詳情】
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈
12:50 2020/04/05
【退出樂壇】關淑怡疑跟唱片公司鬧不和　深夜宣佈退出娛樂圈