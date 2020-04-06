【首宗院內感染】博愛醫院指有可能透過儀器傳播　或有醫護接觸患者後未有徹底洗手

▲ 博愛醫院早前一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。（資料圖片）

博愛醫院一名93歲老翁確診新冠肺炎，並懷疑於院內受感染。博愛醫院醫院行政總監莊義雄表示，院方會為與患者有接觸的4類人士包括其家人、同房和同層病人、已出院的同房病人，以及醫院職員進行病毒檢測，至今共258人檢測結果呈陰性。他認為，老翁最大機會在院內受感染，有可能是透過儀器，或有醫護人員接觸確診病人後未有徹底洗手，以致病毒傳染。

【新冠肺炎】許樹昌：若持續出現雙位數確診 可能要有更嚴厲的措施

【新冠肺炎】梁卓偉警告：本港醫療系統如崩潰 死亡率將急升

【新冠肺炎】何栢良促立法強制市民公眾地方戴口罩 規管食肆只供外賣

莊義雄今早（6日）在電台節目表示，該名患者的4名家人、同一病房以及同層病房的72名病人、與患者同病房但已出院的11名病人進行檢測，全部結果亦呈陰性。至於200名曾接觸患者的職員，有174人已完成檢測，其中171人檢測結果呈陰性，另外3人料今早有結果，其餘會陸續接受檢測。

【首宗院內感染】醫生工會指博愛醫院環境存漏洞 惟普通病房有措施阻止飛沫傳播

【首宗院內感染】博愛醫院93歲患者確診新冠肺炎 袁國勇：有理由相信由另一位年輕患者傳染

他認為，老翁最大機會在院內受到感染，不排除是透過儀器，或有醫護人員接觸確診的病人後未有徹底洗手，然後再接觸老翁而傳染。他強調，會再三提醒醫護人員提高警覺性，做好標準防護，加強清潔雙手，院方亦加強清潔消毒儀器。

記者：陳子謙